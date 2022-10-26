За день барбер встигає підстригти до шести бійців

На Черкащині барбери взялися чепурити військових, які перебувають на лікуванні в одному з тамтешніх шпиталей. Так, кажуть, хочуть віддячити нашим захисникам за роботу. А ще зробити їх перебування у медзакладі максимально комфортним. Ірина Васюра бачила бьюті-перевтілення бійців.

Доброго дня. Хто тут бажає на стрижку?

Так починається день у медзакладі. Одним із перших оновити зачіску погоджується чоловік із позивним "Старий". Жартує - у своєму підрозділі був побратимам за перукаря, бо вміє вправлятися з машинкою для стрижки.

Позивний "Старий", військовослужбовець:

Дійсно буває таке у хлопців, що по місяць не стрижуться, по два, бо немає ніякої возможності постригтись і привести себе в порядок, бо дійсно хлопці знаходяться на нулю, постійно під бойовими обстрілами, тоді вже не до стрижки.

З вибором зачіски військовий довго не вагається. За звичкою просить обстригти волосся максимально коротко.

А от у наступній палаті хлопець з позивним "Грінч" радіє, що нарешті матиме улюблений напівбокс та зможе підрівняти бороду.

Михайло працює барбером вже три роки. У вихідний вирішив безкоштовно стригти військових у шпиталі.

Михайло Котенко, барбер:

Кожен помогає на будь-якому фронті, тобто не тільки донати, але й своїми руками можна щось допомогти.

Каже - комфортна і красива зачіска важлива не лише для жінок.

Михайло Котенко, барбер:

Так, можна сказати це впливає і на настрій, бо зі стрижкою, в усьому - одяг даже впевненість в усьому, а коли впевнений, то і в бій не страшно йти.

Найскладніше пораненим хлопцям - всидіти майже годину на стільці. Відволікають філософські роздуми.

Позивний "Грінч", військовослужбовець:

Це наша батьківщина, це наша країна, ти навіть не задумуєшся, коли ти служиш і захищаєш свою країну.

Ідея влаштувати барбершоп на виїзді належить Вероніці. Каже, довго міркувала, як зробити перебування поранених у медзакладі комфортнішим.

Вероніка Ганєчко, ініціаторка акції:

Перебуваючи тут, вони позбавлені таких якихось речей елементарних, яких ми всі, перебуваючи в лікарні потребуємо. Різні поранення і часто це поранення нижніх кінцівок і хлопцям фактично важко піти, знайти перукарні і постригтись як вони хочуть, тому подумали що доречно приходити до них прямо в палату.

За день барбер встигає підстригти до шести бійців, а приходять до лікарні кілька разів на тиждень.