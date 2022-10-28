У Львівській області на зиму планують відкрити понад 400 пунктів обігріву. Про це повідомляє очільник Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram.

Подробиці:

У Львові та області готують 400 пунктів обігріву, які відкриють у закладах соціальної інфраструктури.

Вони зможуть одночасно прийняти 70 тисяч людей.

Львівська область готова до опалювального сезону на 100%.

Регіон готується до критичних ситуацій на тлі ударів росіян по об’єктах критичної інфраструктури.

Пункти обігріву повинні мати укриття, джерела живлення, доступ до інтернету, продукти та воду, в разі необхідності там надаватимуть медичну допомогу.

Після того, як пункти обладнають, їх перевірить комісія ДСНС та місцевої влади.

Також до кінця листопада Львівська область отримає від партнерів близько 40 наметів каркасного типу та 50 мобільних пунктів обігріву.