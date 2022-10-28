Енергетичний, продовольчий, ядерний і техногенний. Арсенал шантажу у росії широкий. Одна із лякалок останніх кількох тижнів - підрив дамби Каховської ГЕС. І хоч в українській розвідці заявляють: вибухівки, яку російські війська заклали на дамбі недостатньо для її підриву, повністю такий сценарій виключити не може ніхто. І наслідки можуть бути настільки руйнівними, що це відчує вся Європа та світ. Про ситуацію навколо Каховській ГЕС - Даніїл Снісар.

Чергова терористична загроза від рф.

За нашою інформацією агрегати і дамба Каховської ГЕС заміновані російськими терористами.

І немов у грі на випередження - спроба звинуватити Україну у ймовірній катастрофі.

У нас имеются данные о подготовке Киевом массированого ракетного удара по плотине Каховской Гидроэлектростанции.

Даніїл Снісар, кореспондент:

Каховська ГЕС - остання сходинка Дніпровського каскаду гідроелектростанцій. Розташований об'єкт за кілька кілометрів від Нової Каховки. ГЕС регулює стік Дніпра для живлення електроенергією, зрошення та водозабезпечення навколишніх регіонів. Завдяки гідровузлу, рівень Дніпра вдалося підняти до 16 метрів і створити Каховське водосховище - найбільше в Україні. Саме воно й становитиме основну небезпеку у разі прориву дамби. Та про все за порядком.

Під свій контроль цю ГЕС окупанти взяли ще 26 лютого. А вже у квітні, за даними Головного управління розвідки - гідроелектростанцію замінували. Весь цей час, ситуація була більш менш стабільною. Та все змінилося щойно наша армія почала активно просуватися до Херсона. Тоді росія активно почала бомбардувати фейками про начебто наміри ЗСУ завдати удару по Каховській дамбі.

Даніїл Снісар, кореспондент:

Це одразу спростували в Інституті вивчення війни. Згідно із їхнім звітом - саме російські війська створюють інформаційні умови для атаки на Каховську ГЕС. Військові рф вважають, що прорив дамби міг би прикрити їхній відступ з правого берега Дніпра та затримати просування України через річку. А вже за кілька днів, українська розвідка підтвердила. Росія провела замінування шлюзів та опор. Навіщо? Версій наразі кілька.

Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки:

Я думаю, що вони заклали вибухівку виключно для того, щоб підірвати шляхи під'їзду. Там є два мости, які проходять прямо по греблі. Це автомобільний і залізничний. Тому я думаю, що ця вибухівка направлена більше на знищення саме шляхів переїзду цієї дамби. Тому що це було б логічно з військової точки зору - не знищувати плотину, яка зашкодить самим військам. І територію, яка є окупована. А знищити просто шляхи, по яким їх можна переїхати.

Прикрити власний відступ - це лише один зі сценаріїв. Експерти не виключають й звичайну психологічну операцію.

Ростислав Смирнов, радник міністра Внутрішніх справ:

Вони говорять про ядерну зброю, або про інші історії - вони підіймають ставки. Іншими словами - росія вже відкрито кричить на весь світ - ми готові з вами сідати за стіл перемовин. Ну поговорить з нами хоч хтось.

При чому, такі спроби "залякування" щодо дій на ГЕС - росія застосовує регулярно. Супутникові знімки фахових дослідників говорять самі за себе - загарбники скидають воду. Окупанти кажуть нібито задля "мінімізування збитків у разі руйнування дамби".

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:

Технологічно, скидання води в цю пору року - ніколи не робилось і воно не потрібно. Тобто, окупант, навмисно зробив цю дію для того, щоб нагнітати в черговий раз ситуацію і залякувати людей.

Ростислав Смирнов, радник міністра Внутрішніх справ:

Якщо рівень води буде падати, то буде загроза того, що не буде достатньо води у водосховищі, яке використовується для охолодження реакторів на ЗАЕС. А вона зараз теж під контролем росії. Тому по силі всіх цих факторів - шкоди для росії зараз набагато більше, ніж може бути для нас.

Та до яких наслідків все ж необхідно бути готовими, якщо росія вдасться до цього теракту? Україна з такою ситуацією вже стикалася. Коли у 1941-му червоноармійці підірвали греблю Дніпрогес, аби стримати німців. Тоді вода піднялася приблизно на п'ять метрів - значною була й швидкість течії. Вода руйнувала все на своєму шляху. Були й жертви. Проте, їхня кількість на сьогодні достеменно не встановлена.

Тому при проєктуванні Каховської ГЕС передбачалося, що максимальна скидна витрата гідровузла - близько 28 тисяч кубометрів на секунду. Це за умови відкриття усіх пропускних споруд. У разі підриву - можна очікувати подібні процеси. Це означає, що за дві доби в нижню частину Дніпра з Каховського водосховища може вилитись до семи кубокілометрів води.

Руслан Гаврилюк, гідрогеолог, очільник ради Національного екологічного центру:

Підйом рівня в річці складе 5-6 метрів. Але ми маємо враховувати, що нижче Каховського водосховища достатньо широка долина Дніпра. Вона там складає 3-4 кілометри. Тобто, фактично, ця долина буде приймати ту воду, яка може потенційно надійти з Каховського водосховища. При цьому, правий берег Дніпра, як і на всій протяжності річки - він вижчий. Місто Херсон має відмітки 40 метрів і вище. Тобто, для Херсона, зрозуміло - фактично нічого не загрожує.

Але вздовж лівого берега, нижче Каховської дамби - не вдасться уникнути затоплення. Нова Каховка, Дніпряни, Корсунка, Кринки, як і вся прибережна зона - під загрозою. Постраждає Нижній Дніпровський природний парк. Острів Козачий - може змити. На роки без води залишиться Крим. Бо північнокримський канал буде знищений. Як і Каховський магістральний канал.

Руслан Гаврилюк, гідрогеолог, очільник ради Національного екологічного центру:

Вони є джерелом для зрошення всього півдня України. Крім того Каховський магістральний канал навіть забезпечує водою населені пункти півдня України і навіть Бердянськ, який розташований за сотню кілометрів на узбережжі Азовського моря також використовує для водопостачання воду з Дніпра, яка надходить через систему каналів.

А ще непоправної шкоди зазнає екосистема. На її відновлення підуть десятки років. Розуміючи загрози і рівень неадекватності ворога - Україна вже звернулася по допомогу до міжнародних організацій - в уряді просять відправити моніторингову місію ООН і ЄС для недопущення провокацій з боку росіян.