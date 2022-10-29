Небезпечні інвестиції. Канцлера Німеччини Олафа Шольца критикують за дозвіл продати частину акцій Гамбурзького порту компанії з Китаю. Що не подобається опонентам канцлера? І чому всі навколо нагадують йому про росію і газ? розкаже Тетяна Логунова.

Порт Гамбурга - міста, яким Олаф Шольц сім років успішно керував як бургомістр. Відтепер частина акцій контейнерного термінала цього стратегічного об'єкта належить китайській державній компанії Cosco. Продати китайцям 24,9 відсотка акцій дозволив особисто Олаф Шольц. І зробив це, попри протести обох молодших партнерів по коаліції та шести міністрів свого уряду.

Не залучати китайські інвестиції Шольца просили не тільки колеги з уряду, але й представники Єврокомісії. Принаймні, так стверджують німецькі ЗМІ. За даними журналістів, брюссельські експерти назвали офіційному Берліну щонайменше дві вагомі причини для відмови. Перша - важливість захисту критичної інфраструктури. Друга - не тільки цивільне, але й військове значення порту. Утім, переконати Шольца їм не вдалося.

Суперечливе рішення уряд ухвалив на цьому тижні - напередодні візиту німецького канцлера до Китаю. У Пекін Шольц полетить на початку листопада. І це лише збіг - запевняють в уряді.

Крістіане Хоффманн, заступниця речника федерального уряду Німеччини:

Ці події ніяк не пов'язані між собою. Розгляд заявки китайської компанії мав завершитися до 31 жовтня. І це абсолютно незалежний процес, який не має жодного відношення до поїздки канцлера до Китаю.

До того ж нічого страшного в залученні китайських інвестицій Шольц не бачить.

Крістіане Хоффманн, заступниця речника федерального уряду Німеччини:

Канцлер вже висловився з цього приводу і чітко дав зрозуміти, що йдеться не про продаж частин Гамбурзького порту, а лише про частку в одному терміналі. Продана частка акцій - 24,9% - гарантує відсутність стратегічного контролю, це буде лише мовчазна участь.

Інакше вважають активісти громадських організацій. Почувши про рішення уряду, вони вийшли на акцію протесту під офіс канцлера.

Ліза Пфлаум, активістка руху Campact:

Участь китайської державної компанії становить небезпеку для Німеччини, це робить нашу країну вразливою до тиску і шантажу. Зараз, на прикладі енергетичної кризи, ми бачимо, чим закінчуються угоди з авторитарними, автократичними державами. Німеччина не повинна дозволяти себе шантажувати. Порт має належати державі.

Подібні аргументи озвучують і політики. Зелені та ліберали - це партнери есдеків Шольца з урядової коаліції - закликають канцлера не повторювати помилок Ангели Меркель, яка теж запевняла себе й усіх навколо, що газ - це тільки бізнес. А в підсумку підсадила Німеччину на російську енергетичну голку.

До речі, за газ і "Північний Потік-2" свою попередницю критикує і сам Шольц. Нещодавно він навіть заявив - завжди знав, що путін використовуватиме енергоресурси як зброю. І тепер німці намагаються зрозуміти - чому Шольц, який усе усвідомлював, мовчав і працював в уряді Ангели Меркель. І захищав проєкт, посівши крісло канцлера. Допоки росія не напала на Україну.