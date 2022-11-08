Навчання для газодимозахисників проводять у Черкасах. Це рятувальники, які першими заходять у задимлене під час пожежі приміщення, проводять розвідку і шукають постраждалих. Для такої роботи потрібна не лише фізична витривалість, але й психологічна. Які загартовують пожежників, розкажемо далі.

У повному спорядженні рятувальники підіймаються нескінченною драбиною, сідають на велотренажер та стають на бігову доріжку. Ще один тренажер випробовує силу.

Юлія Норовкова, речниця Гу ДСНС України в Черкаській обл.:

Тут знаходиться серце тренувального комплексу, тут є комп'ютер, вводяться дані, є датчики, які слідкують за станом їхнього здоров'я, є камери відеонагляду, тобто інструктор, який тут сидить все бачить.

Рятувальники отримують максимальне силове та кардіо навантаження. Втім, це для роботи надзвичайника - звична річ.

Олександр Стадник співробітник ДСНС України у Черкаській обл.:

Помимо бойових чергувань, рятувальники можуть пройти такий іспит п'ять, а може і більше разів, тому це для рятувальників тільки підвищення своїх професійних навичок і психологічних.

Після фізичних вправ - психологічні. У задимленому приміщенні рятувальники мають пройти лабіринт з перешкодами.

І все це - під звуковий супровід. Гуркіт, людські крики - це типово для роботи у надзвичайній ситуації.

Такі заняття проводять для студентів-пожежників та газодимозахисників. Це рятувальники, які першими заходять у задимлене приміщення під час пожежі й проводять розвідку, шукаючи постраждалих.

Анатолій Черниш, співробітник ДСНС України у Черкаській обл.:

Працівники ДСНС працюють у замкнутих середовищах, працюють під завалами і ми повинні бути готовими до цього, що потрібно проводити деблокацію людей і працювати в даному середовищі.

Тренуватися допомагає спеціальний мобільний комплекс, що виявився переселенцем.

Юрій Луценко, керівник сектору науково-дослідного центру протипожежного захисту:

Німецька фірма "Хамарс" передала його в Маріуполь, але його успіли вивезти сюди, перше він приїхав на Хмельниччину, потім переїхав у Львів, пожежний університет.

У Черкасах мобільний комплекс залишатиметься десять днів, за цей час на ньому тренуватимуться до восьми сотень пожежників.