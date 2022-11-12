Нідерланди виділяють Україні 180 млн євро на ремонт енергомереж і житла [ Редагувати ]
Нідерланди додатково виділяють 110 млн євро для допомоги Україні з енергопостачанням. Про це повідомила міністерка внутрішньої торгівлі та розвитку співробітництва Королівства Ліше Шрайнемахер.
Україна готується до важкої зими. Половина систем енергопостачання зруйнована. Українці зіткнуться з виснажливими умовами в найближчі місяці. Нідерланди нададуть додаткові 110 мільйонів євро (180 мільйонів загалом) для допомоги з енергопостачанням і житлом цієї зими.
Фінансування відбудову здійснюватиметься через Світовий банк та Європейський банк реконструкції та розвитку.
Як повідомляли "Подробиці", відступаючи з Херсона, окупанти повністю знищили енергетичну систему міста.
Нагадаємо, на початку листопада Швейцарія виділила $100 млн на відбудову енергетичної інфраструктури України.
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