У понеділок, 21 листопада, курс долара в обмінних пунктах України у продажу впав на 20 копійок до 40,40 гривень за долар. Про це свідчать дані моніторингу ринку.

Курс євро знизився на 30 копійок до 40,95 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

купівля - 39,70 грн (39,85 - 18 листопада)

продаж - 40,40 грн (40,60 - 18 листопада) за долар.

Середній курс євро становить:

купівля - 39,95 грн (40,20 - 18 листопада),

продаж - 40,95 грн (41,25 - 18 листопада) за євро.

Середній курс злотого складає:

купівля - 8,15 грн (8,25 - 18 листопада),

продаж - 8,75 грн (8,90 - 18 листопада) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 21 листопада становить 37,8906 грн за євро (+0,1225 грн).