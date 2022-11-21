В один із медичних пунктів на Донеччині потрапили військові з опіками дихальних шляхів! Чи означає це, що росіяни застосували хімічну зброю? Ми розбиралися разом із кореспондентами Військового телебачення.

Бахмут. Місто на Донеччині, яке рашисти немов поставили собі за мету - зрівняти з землею. Місто зруйнованих будинків і свіжих могил. Місто, що зберігає докази численних воєнних злочинів російських загарбників.

Юрій Стоянський, кореспондент Військового телебачення України:

Це стабілізаційний медичний пункт міста Бахмут. Тут надають першу лікарську медичну допомогу військовим. Усіх поранених спочатку доправляють сюди. Визначають характер травм та за потреби розподіляють до інших медичних закладів.

Медичний пункт працює цілодобово. Здебільшого лікарі мають справу з пошкодженими кінцівками та уламковими пораненнями. Проте цього разу довелося рятувати військових з опіками дихальних шляхів! Наші захисники переконані - проти них росіяни використали невідому хімічну речовину!

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Хімічну зброю. З квадрокоптера скинули гранату. Написано невідома речовина. Зразу запах різкий. Потім дим густий пішов. Добре, що були протигази.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Запах схожий на азотну кислоту. Запах настільки їдкий, що дихальні шляхи забиває моментально. Не можеш ні вдихнуть, ні видихнуть нічого.

Думку щодо використання хімічної речовини росіянами розділяє й офіцер бригади, де служать потерпілі.

Позивний "Цезар", військовослужбовець Збройних сил України:

Нещодавно наші бійці потрапили до шпиталю від отруєння газом. Ворог вже використовує навіть хімічну зброю. Для знищення наших військовослужбовців. Тому кожен наш військовослужбовець забезпечений протигазами, які мають.

Наші захисники наголошують - використання хімічної зброї є грубим порушенням міжнародних конвенцій. А отже росія вкотре доводить - вона країна-терорист, яка щодня вчиняє нові й нові воєнні злочини.