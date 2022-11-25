У столиці на маршрути поки не вийшли трамваї

Захистити небо Україні вкрай потрібно. Лише за вчора росія випустила по українських містах 67 крилатих ракет і 10 дронів. Це зведення Генштабу. 51 ракету наші сили ППО збили. Але, ті що таки влучили - наробили великої біди. Бо є прильоти й в житлові будинки. Там загинули люди, зокрема у Вишгороді.

Яка там ситуація зараз - ми вам розкажемо пізніше у випуску. А також в багатьох українських містах досі частково відсутні зв'язок, вода, опалення та світло. Лише о четвертій ранку енергетикам вдалося об'єднати енергосистему. Докладніше розкаже - Яна Танчак.

Російські ракетні удари залишили без світла 11 областей.

Володимир Зеленський, президент України:

Росія витрачає 67 ракет, щоб поцілити в саму основу життя будь-яких людей будь-де в Україні та провокує в країні блекаут. Коли я отримував увечері звіти про перебіг відновлення енергопостачання, 11 областей мали позначку "вся область без електрики". Станом на початок ночі поступово підключаємо нові й нові райони. Енергетики, комунальники, ДСНС працюватимуть цілодобово.

Найкритичніша ситуація у столиці. Тут разом зі світлом зникла і вода, а в частині міста - й опалення.

Віталій Кличко:

Енергетики та фахівці "Київводоканалу" працювали всю ніч, щоб відновити життєзабезпечення столиці. Вже повернули водопостачання на лівому березі міста. На правому ж плануємо відновити його в першій половині дня. 70% відсотків столиці поки залишається без електрики. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її повернути.

У столиці на маршрути поки не вийшли трамваї, їх замінили автобусами. В метро подовжили інтервали між поїздами до 10 хвилин. в усіх інших регіонах ще вночі повернулося світло - спершу заживили критичну інфраструктуру, далі почали підключати абонентів. По країні вже розгорнуто майже чотири тисячі Пунктів Незламності.

Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента України:

"Пункти незламності" - це точки в містах, маленьких містечках, селищах де люди можуть прийти, там є генератор, там є тепло, там можна випити теплий чай, каву і так далі, зігрітися, що найперше. Де можна знайти ці пункти незламності - по перше є сайт "незламність.гов.юа" там є карта і там можна побачити де біля вас знаходиться такий пункт незламності.

Через ракетні обстріли було відключено всі енергоблоки на трьох АЕС.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Вони працюють у проєктному режимі, без генерації в енергосистему.

Міністр енергетики зазначив, що атомні електростанції потроху збільшують обсяг генерації. І запрацюють вже увечері.

Разом з тим складна ситуація на ЗАЕС - через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС з енергосистеми. Станція перейшла у режим повного блекауту. Усі дизель-генератори - у роботі.