У польському місті Глухолази (Опольське воєводство) у центрі для біженців з України госпіталізували понад 20 людей. У них спостерігаються симптоми отруєння.

Про це повідомляє in Poland.

За інформацією видання, всього отруїлися 23 особи, серед яких вісім дорослих та 15 дітей.

"Зараз у мене троє пацієнтів у дитячому відділенні та четверо в інфекційному. Їхній стан можна оцінити як задовільний. Результатів лабораторних досліджень ще немає, але все вказує на класичне харчове отруєння", - розповів директор лікарні в Нисі (місто в Опольському воєводстві) Норберт Крайчі .

Також зазначається, що отруєння може мати вірусний характер, оскільки в одного з госпіталізованих виявили симптоми норовірусу.

Голова Опольського воєводства розповів, що зразки їжі, через яку могли отруїтися українці, вже передали до санітарної інспекції.