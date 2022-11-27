У польському центрі для біженців відбулося масове отруєння українців [ Редагувати ]
У польському місті Глухолази (Опольське воєводство) у центрі для біженців з України госпіталізували понад 20 людей. У них спостерігаються симптоми отруєння.
Про це повідомляє in Poland.
За інформацією видання, всього отруїлися 23 особи, серед яких вісім дорослих та 15 дітей.
"Зараз у мене троє пацієнтів у дитячому відділенні та четверо в інфекційному. Їхній стан можна оцінити як задовільний. Результатів лабораторних досліджень ще немає, але все вказує на класичне харчове отруєння", - розповів директор лікарні в Нисі (місто в Опольському воєводстві) Норберт Крайчі .
Також зазначається, що отруєння може мати вірусний характер, оскільки в одного з госпіталізованих виявили симптоми норовірусу.
Голова Опольського воєводства розповів, що зразки їжі, через яку могли отруїтися українці, вже передали до санітарної інспекції.
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