Денис Беринчик став чемпіоном Європи [ Редагувати ]
Український боксер Денис Беринчик виборов титул чемпіона Європи за версією EBU.
Для завоювання поясу він переміг француза Івана Менді.
Берінчик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів:
- 117:112,
- 116:112,
- 116:112.
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