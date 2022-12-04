Шістсот мільярдів євро! Саме на стільки росія завдала збитків Україні з початку повномасштабного вторгнення! Лише на Київщині унаслідок бойових дій знищено понад чотири тисячі житлових будинків.

У Бучі зараз перекривають дахи багатоповерхівок, що були пошкоджені ворожими боєприпасами. Михайло Манилюк бачив масштаби руйнувань.

Виснажене війною та сповнене болем. Місто Буча на Київщині російське військо безжально обстрілювало у перші тижні повномасштабного вторгнення. Житлові будинки на вулиці Склозаводській потрапили під вогонь ворожих танків та артилерії! У цьому дворі пошкоджені три багатоповерхівки. Осколки від снарядів просто зрешетили дахи!

Надворі вже зима, але ремонтники продовжують вкривати будинки металопрофілем. Старі понівечені дахи позривали, а нові досі не зробили!

Михайло Манилюк, кореспондент:

Будинок стоїть без покрівлі вже кілька тижнів. За цей час горище засипало снігом. А коли він почав танути - вода опинилася в квартирах.

Господарі показують нам свої оселі. Скаржаться - будівельникам не було чим перекривати дахи. Але ж навіщо тоді було зривати старий шифер, а тим більше, наприкінці осені, коли надворі то дощ, то сніг, - люди не розуміють.

Який я радий, що я приїжджаю з роботи і займаюся цією ху..ю. Спасіба тим, хто бл.. відкрив кришу!

Лариса Коваленко, мешканка будинку:

В нас криша не текла зовсім. Ні в нас, ні в сусідньому домі, ні там далі. Вони взяли розкрили і людей позатоплювало. Так ніхто не робить, а якщо робить, то надо було - розкрили - і зразу накрили.

Лариса показує на стінах шпалери, що відклеїлися. Ремонт потрібно робити знову!

Утепляли квартиру, утепляли потолок, щоб в нас було не холодно. Чоловік мій воює. Як йому воювать, коли його квартиру затоплюють. Він нєрвнічає сидить там.

Залило майже всі квартири на верхніх поверхах. Людям досі доводиться підставляти тазики й відра, аби не затопити хоча б сусідів знизу.

Лідія, мешканка будинку:

Відра, все. Потолок осьо на голову падав, диван тягала по всій хаті. Не було де спати. По стєнках текло.

Марія, мешканка будинку:

Оця лампочка, дивіться, скільки води тут в цій лампочці. Прийшли, включили світло, добре, що зразу подумали та й виключили. Я все розумію, що потрібно ремонтувати і все. Але можна було до весни потерпіти.

У Юрія через обстріли рашистів житла по суті вже нема!

Юрій, мешканець будинку:

Згоріли строїтєльні матеріали, погоріли, і їх вже повикидали. Почті вісімдесят мішків винесли всякого мотлоху звідси. Зато за квартіру приходять нарахування. Каждий місяць по 70 по 80. Не знаю, миші тут, голуби світлом пользуються?

Михайло Манилюк, кореспондент:

У цю квартиру прилетіло аж два ворожих снаряди. Вона згоріла буквально до тла. Навіть бетонні плити перекриття не витримали високої температури і тріснули, мов скло.

Ці плити треба негайно замінювати, аби не обвалилися повністю!

Юрій, мешканець будинку:

Как они сейчас будут? Накроют крышу, а потом как менять я не знаю, по второму разу будуть делать. Якщо вони зараз накриють поверх залізом, потім по новому будуть його здирать. Не знаю, що вони думають собі?

Представники компанії, що веде ремонт, розповідають - старий шифер зняли два з половиною тижні тому. Інакше замінити пошкоджені ворожими обстрілами крокви та балки було неможливо.

Проводиться заміна усіх несучих конструкцій деревʼяних, які постраждали, проводиться заміна гідроізоляційного шару покрівлі та нове покриття. Також буде проведене утеплення покрівлі дахів, водостічна система.

Ремонтники наголошують - відкладати ремонт на потім було занадто ризиковано.

Максим Лазаренко, директор підрядної організації:

Ці роботи ми не могли тягнути до весни, бо була б ситуація ще гірша, чим вона зараз є. Фінансування на ці проекти від держави поступило трішечки із затримкою і ми погоду не замовляємо. Так, у нас є проблеми.

Закінчити всі роботи майстри планують зо дня на день. Збитки, завдані мешканцям, - обіцяють компенсувати!

Максим Лазаренко, директор підрядної організації:

Ми все це обговорюємо з людьми і коли ми зробимо основні роботи по покрівлям, закриємо основні поля, ми до кожного із жителів, які знаходяться на останніх поверхах, підійдемо, зробимо опис і їм це або компенсуємо, або виконаємо ремонтні роботи конкретно в їх помешкані.

Ремонти пошкоджених росіянами будинків нині тривають по всій країні. Урядовці звітують - за дев'ять місяців війни вояки країни-агресора зруйнували в Україні двадцять мільйонів квадратних метрів житла! Вже у березні наступного року почне діяти реєстр пошкодженого та знищеного майна. Посадовці кажуть - єдина база даних допоможе систематизувати процес відновлення житла та уникати неузгоджень, подібних до тих, що сталися з дахами у Бучі.

Олександр Кубраков, віце-прем'єр-міністр з відновлення України:

Реєстр сам по собі - це вже добре. Це вже зрозумілий інструмент, до якого можна звертатись і дивитись на дані. А взагалі ідея, щоб в кінцевому випадку на базі цих даних можна робити пріоритети всіх проектів, розуміти, що в першочергово, що менш першочергово. Щоб ми розуміли, кому давати доступ, хто учасники всіх процесів, щоб бачили що відбувається, куди витрачаються гроші і як це буде.

За підрахунками Єврокомісії росія вже завдала збитків Україні на 600 мільярдів євро! Два з половиною мільйона українців залишилися без домівок. І ці показники лише зростатимуть, допоки путінська орда виношує свої загарбницькі наміри щодо України.