Техніка хороша, але головне, щоб на ній був наш прапор

Було ваше, стало наше. На Дніпропетровщині до Дня Збройних сил України наші захисники показали трофейну техніку, яка раніше була на озброєнні російської армії, а вже сьогодні виконує бойові завдання українських військових.

Звідки і яке озброєння презентували бачила наша кореспондентка - Олена Мендалюк.

Ворожий БТР-82а, 2012 року випуску, наші захисники відвоювали у боях під Старомлинівкою, що на Донеччині. Бронетранспортер відремонтували та тепер російська техніка успішно нищить окупантів на полі бою.

Позивний "Піон", військовослужбовець Збройних сил України:

Пушка 30 дуже допомагає в підтримці нашої піхоти. Вона більш назначена для вуличних боїв, але ми її застосовуємо у всіх випадках. Тепер вона служить для нас. Тут місце для десанту, тут сім чоловік піхоти. Це місце для навідника. Навідник управляє башнею. Це місце для водія механіка і поруч з ним сидить командир, який керує всім цим єкіпажем з 10 людей.

А це трофейна зенітка з Лиману. Наші військові тепер підбивають нею російські танки.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Калібр 23 дозволяє уразити піхоту осколковими снарядами (осколочно-фугасними) та броньовану техніку бронебійними снарядами. Випускає за одну хвилину дві тисячі вистрілів. Тобто ці два короби випускає за чотири секунди.

Це лише маленька частина відбитої у боях російської техніки, розповідають військові. Більшість важкого озброєння, або знищене разом із живою силою, або відремонтоване і перейшло на службу до українських воїнів. Тим часом біля трофеїв вже зібрався натовп, звісно, першими на огляд стали хлопці, майбутні захисники. Їм військові дозволяють посидіти в середині та відчути себе справжнім воїном.

Дуже цікаво, дуже багато кнопок різних. Я то не знаю їхнього значення, але бути танкістом не легко.

За кермо звісно не пускають, але найдопитливіших юнаків, військові ще й прокатили на трофеях.

Техніка хороша, але головне, щоб на ній був наш прапор.

Не до розваг стає тоді, коли розумієш, що скоро ці воїни знову підуть у бій з окупантами.

Людмила, відвідувачка:

Звичайно у мирний час ми б реагували інакше. А так підходиш до техніки і сльози навертаються на очі, тому що вони завтра підуть у бій. І дуже хочеться, щоб вони повернулись живими. Їх дома чекають жінки, діти, матері.

І рідну землю повернуть під синьо-жовтий прапор і самі повернуться додому, заспокоюють військові. Відвідувачам показують і наше озброєння.

Позивний "Джексон", військовослужбовець Збройних сил України: