Українські захисники показали трофейну техніку на Дніпропетровщині [ Редагувати ]
Було ваше, стало наше. На Дніпропетровщині до Дня Збройних сил України наші захисники показали трофейну техніку, яка раніше була на озброєнні російської армії, а вже сьогодні виконує бойові завдання українських військових.
Звідки і яке озброєння презентували бачила наша кореспондентка - Олена Мендалюк.
Ворожий БТР-82а, 2012 року випуску, наші захисники відвоювали у боях під Старомлинівкою, що на Донеччині. Бронетранспортер відремонтували та тепер російська техніка успішно нищить окупантів на полі бою.
Позивний "Піон", військовослужбовець Збройних сил України:
Пушка 30 дуже допомагає в підтримці нашої піхоти. Вона більш назначена для вуличних боїв, але ми її застосовуємо у всіх випадках. Тепер вона служить для нас. Тут місце для десанту, тут сім чоловік піхоти. Це місце для навідника. Навідник управляє башнею. Це місце для водія механіка і поруч з ним сидить командир, який керує всім цим єкіпажем з 10 людей.
А це трофейна зенітка з Лиману. Наші військові тепер підбивають нею російські танки.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Калібр 23 дозволяє уразити піхоту осколковими снарядами (осколочно-фугасними) та броньовану техніку бронебійними снарядами. Випускає за одну хвилину дві тисячі вистрілів. Тобто ці два короби випускає за чотири секунди.
Це лише маленька частина відбитої у боях російської техніки, розповідають військові. Більшість важкого озброєння, або знищене разом із живою силою, або відремонтоване і перейшло на службу до українських воїнів. Тим часом біля трофеїв вже зібрався натовп, звісно, першими на огляд стали хлопці, майбутні захисники. Їм військові дозволяють посидіти в середині та відчути себе справжнім воїном.
Дуже цікаво, дуже багато кнопок різних. Я то не знаю їхнього значення, але бути танкістом не легко.
За кермо звісно не пускають, але найдопитливіших юнаків, військові ще й прокатили на трофеях.
Техніка хороша, але головне, щоб на ній був наш прапор.
Не до розваг стає тоді, коли розумієш, що скоро ці воїни знову підуть у бій з окупантами.
Людмила, відвідувачка:
Звичайно у мирний час ми б реагували інакше. А так підходиш до техніки і сльози навертаються на очі, тому що вони завтра підуть у бій. І дуже хочеться, щоб вони повернулись живими. Їх дома чекають жінки, діти, матері.
І рідну землю повернуть під синьо-жовтий прапор і самі повернуться додому, заспокоюють військові. Відвідувачам показують і наше озброєння.
Позивний "Джексон", військовослужбовець Збройних сил України:
Ми маємо на озброєнні своє. Наприклад АГС-17 "Полум'я". Автоматичний кулемет, призначений для ураження живої сили противника на відстані від 50 до 1730 метрів уламковими гранатами. Це дуже ефективна зброя проти піхоти.
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