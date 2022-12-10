За даними обласної прокуратури, це був російський "Смерч"

Окупанти продовжують тероризувати Харківщину артилерією, мінометами й танками. Протягом минулої доби вони обстріляли 17 населених пунктів області. Переважно - Слобожанський напрямок, на північ від Харкова у бік державного кордону. І системно знищують містечка біля Куп'янська. А ще після майже двох місяців перерви рашисти гатили по Харкову з реактивних систем. Подробиці - далі.

Ворог щільно обстрілює Куп'янщину. Щодня вражає цивільні будівлі з реактивних систем залпового вогню. Завдає і ракетних обстрілів. Минулої доби в Куп'янську горіли складські приміщення. До того - ворог вдарив по будинку культури. Під ворожим вогнем - і прикордонний Золочів. Там пошкоджено адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт.

І вперше за два місяці передмістя Харкова росіяни обстріляли з реактивної системи залпового вогню. Цього разу був "Смерч".

Микола Пахомов, житель передмістя Харкова:

Были слышны взрывы, потом был прилет между гаражом и домом. Это нас, наверное, и спасло. Потому что вся ударная волна пошла на гараж. Выкинуло соседнюю машину, на нашу положило. И взрывная волна пошла вверх.

Ну и вот что сделалось с машиной с этой. Уже не подлежит ничему. Все смято. Надо будет краны вызывать. Вытаскивать одну, вторую. А яма посмотрите вон какая.

Під час того обстрілу три людини отримали поранення. Це родина, яка знаходилася в будинку. Згодом - чоловік помер у лікарні. У помешканнях людей великі руйнування.

Сергій Вороновський, житель села Котляри:

Были в доме с семьей, с ребенком. Гараж, летняя кухня, ну дом, в общем, все сооружения все разбитые, все побитые. Все вывалено, развалено. Ни окон, двери, потолки, трещины по дому и т.д.

З воронки правоохоронці вийняли уламки боєприпасу.

І було виявлено імовірніше за все залишки парашутної стабілізуючої системи. Сам парашут, його залишки, виявлено метрів 20 отсюда. Фасад було пошкоджено фугасною, даного боєприпасу. Який приблизно містить 95 кг вибухової речовини.

За даними обласної прокуратури, це був російський "Смерч".