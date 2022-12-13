Євросоюз надасть Україні 30 млн світлодіодних лампочок [ Редагувати ]
Євросоюз разом із партнерами відправить Україні майже 50 млн світлодіодних лампочок, що допоможе заощадити електроенергію на 1 ГВт. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
Ми профінансуємо близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України. Коли 50 мільйонів таких лампочок буде доставлено разом з нашими партнерами, це заощадить 1 ГВт - річний обсяг виробництва атомної електростанції! У темні часи ми стоїмо разом із нашими українськими друзями.
Ми профінансуємо близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 13, 2022
Коли 50 мільйонів таких лампочок буде доставлено з нашими партнерами, це заощадить 1 ГВт — річний обсяг виробництва атомної електростанції!
У темні часи ми стоїмо разом із нашими українськими друзями. https://t.co/nLa7Bv4pRd pic.twitter.com/EbZjiS3G9t
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