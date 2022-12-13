Євросоюз разом із партнерами відправить Україні майже 50 млн світлодіодних лампочок, що допоможе заощадити електроенергію на 1 ГВт. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Ми профінансуємо близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України. Коли 50 мільйонів таких лампочок буде доставлено разом з нашими партнерами, це заощадить 1 ГВт - річний обсяг виробництва атомної електростанції! У темні часи ми стоїмо разом із нашими українськими друзями.

Ми профінансуємо близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України.



Коли 50 мільйонів таких лампочок буде доставлено з нашими партнерами, це заощадить 1 ГВт — річний обсяг виробництва атомної електростанції!



У темні часи ми стоїмо разом із нашими українськими друзями. https://t.co/nLa7Bv4pRd pic.twitter.com/EbZjiS3G9t — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 13, 2022

Російська війська продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі України. 15 листопада рашисти завдали наймасовішого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі: випустили 96 крилатих ракет, 75 збила українська ППО.

Днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через ракетні удари російських окупантів в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції та різною мірою постраждало 40% обʼєктів високовольтної мережі.