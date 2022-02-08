Как светодиодные лампочки стали основным трендом рынка [ Редактировать ]
LED - относительно молодая технология. По крайней мере, в контексте бытовых источников света. Те, кто родился в 80-ые и раньше, наверняка помнят, что кроме традиционных ламп с нитью накаливания в домашних люстрах, бра и светильниках увидеть что-то другое было едва ли возможно.
Сейчас же светодиодные лампы для дома – не просто главный тренд, а и основная причина, почему лампы накаливания и люминесцентные лампы постепенно исчезают с прилавков.
Экономично и безопасно
Чтобы по достоинству оценить эксплуатационный потенциал светодиодных ламп, стоит обратить внимание на технологию их производства. А еще лучше – сравнить с производством технически устаревших ламп накаливания.
В "советских" лампах свет выделяется за счет разогретой вольфрамовой нити. Она "работает", разогреваясь до 500 градусов, и 90% электроэнергии тратится как раз на "ненужное" тепло. Это еще и небезопасно, ведь разогретая лампочка может легко повредить светильник, потолок, торшер, а то и стать источником возгорания.
Источником света в светодиодном оборудовании являются LED-элементы на основе кристаллов. Они почти не греются, а для выработки потока света используют в 9-10 раз меньше электроэнергии. К тому же, качественная светодиодная лампа в среднем может работать более 10 тысяч часов, а лампа накаливания – около 1000.
Интересно и уникально
При наличии стандартных цоколей, которые совместимы с большинством современных светильников, сама лампочка LED e27 или e17 может быть практически любых форм и размеров.
Светодиодная лампа может имитировать лампу накаливания – это так называемые филаментные лампы. Она может быть грушевидной, капсульной, линейной и любой другой декоративной формы. LED-элементы могут быть миниатюрными и уже вмонтированными в точечные светильники. Их активно используют и в производстве автомобильной оптики.
Если вы ищите необычный вариант освещения, в том числе декоративного, если в вашей люстре будет хорошо смотреться не обычная лампочка, а что-то нетривиальное, то посмотрите каталог LED-ламп.
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