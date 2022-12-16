В Україні пройде фінал Національного відбору на Євробачення 2023. Як відомо, до списку учасників увійшло десять артистів і музичних гуртів. Незмінно переможця обиратимуть голосуванням суддів і глядачів.

В Україні Національний відбір пройде 17 грудня о 17:00. Організатори зазначили, що проводити його будуть в укритті задля безпеки учасників.

Переглянути Нацвідбір на Євробачення 2023 можна на:

телеканалі "Суспільне Культура"

сайтах "Суспільне Культура" та "Євробачення"

ютуб-каналі "Євробачення Україна"

фейсбук-сторінці "Євробачення Україна" та сторінках "Суспільного"

Окрім того, ви матимете змогу слухати конкурс у прямому ефірі на Радіо Промінь.

Ведучими цьогорічного Нацвідбору стануть Катерина Павленко, Злата Огнєвіч і Тімур Мірошниченко.

Раніше голосування завжди відбувалося за допомогою SMS-повідомлень, проте цього року з'явилося зручне нововведення.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що українці зможуть голосувати в мобільному застосунку "Дія".

Раніше українці вже обирали в "Дії" членів журі на цей відбір. За результатами голосування, до суддівського складу увійшли Тарас Тополя, Юлія Саніна та Джамала.

У листопаді "Суспільне" опублікувало десятку фіналістів відбору. До неї увійшли:

2TONE - "Квітка"

Angelina - "Stronger"

DEMCHUK - "Alive"

FIINKA - "Довбуш"

Jerry Heil - "WHEN GOD SHUT THE DOOR"

KRUTЬ - "Колискова"

Moisei - "I'm Not Alone"

OY Sound System - "Ой, тужу"

Tember Blanche - "Я вдома"

TVORCHI - "Heart Of Steel"

Нагадаємо, що 67-й пісенний конкурс відбудеться в Англії після перемоги Kalush Orchestra через те, що організатори не дозволили провести захід в Україні з міркувань безпеки.