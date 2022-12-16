Євробачення 2023: де та коли дивитися Нацвідбір [ Редагувати ]
В Україні пройде фінал Національного відбору на Євробачення 2023. Як відомо, до списку учасників увійшло десять артистів і музичних гуртів. Незмінно переможця обиратимуть голосуванням суддів і глядачів.
В Україні Національний відбір пройде 17 грудня о 17:00. Організатори зазначили, що проводити його будуть в укритті задля безпеки учасників.
Переглянути Нацвідбір на Євробачення 2023 можна на:
- телеканалі "Суспільне Культура"
- сайтах "Суспільне Культура" та "Євробачення"
- ютуб-каналі "Євробачення Україна"
- фейсбук-сторінці "Євробачення Україна" та сторінках "Суспільного"
Окрім того, ви матимете змогу слухати конкурс у прямому ефірі на Радіо Промінь.
Ведучими цьогорічного Нацвідбору стануть Катерина Павленко, Злата Огнєвіч і Тімур Мірошниченко.
Раніше голосування завжди відбувалося за допомогою SMS-повідомлень, проте цього року з'явилося зручне нововведення.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що українці зможуть голосувати в мобільному застосунку "Дія".
Раніше українці вже обирали в "Дії" членів журі на цей відбір. За результатами голосування, до суддівського складу увійшли Тарас Тополя, Юлія Саніна та Джамала.
У листопаді "Суспільне" опублікувало десятку фіналістів відбору. До неї увійшли:
- 2TONE - "Квітка"
- Angelina - "Stronger"
- DEMCHUK - "Alive"
- FIINKA - "Довбуш"
- Jerry Heil - "WHEN GOD SHUT THE DOOR"
- KRUTЬ - "Колискова"
- Moisei - "I'm Not Alone"
- OY Sound System - "Ой, тужу"
- Tember Blanche - "Я вдома"
- TVORCHI - "Heart Of Steel"
Нагадаємо, що 67-й пісенний конкурс відбудеться в Англії після перемоги Kalush Orchestra через те, що організатори не дозволили провести захід в Україні з міркувань безпеки.
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