У Сумській області збито дрон-розвідник окупантів [ Редагувати ]
У вівторок, 20 грудня, у Сумській області прикордонники знешкодили російський дрон-розвідник. Про це повідомляєтьмяне на сайті Державної прикордонної служби України.
Прикордонний наряд, який ніс службу на одному із напрямків держрубежу, помітив наближення ворожого коптера. Охоронці кордону застосували антидронову пушку й відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї, яким вразили повітряну ціль. Залишки безпілотника впали за кількасот метрів від позицій прикордонників.
За словами прикордонників, швидше за все це був дрон-розвідник, який збирав розвідувальні дані на прикордонних українських територіях.
Також в ДПСУ наголосити, що лише минулої доби ворожі дрони, які залітали з території росії, двічі скидали вибухові пристрої на прикордоння Сумської області.
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