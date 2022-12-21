Білий дім та члени Конгресу працюють над законопроектом, який дозволить президенту США Джо Байдену наділити росію статусом країни - агресора. Про це пише американське видання The Hill з посиланням на текст законопроекту та на помічників неназваних конгресменів-республіканців.

Наразі законодавство США не передбачає оголошення якоїсь держави країною - агресором. росія - перша держава, яка може набути цього статусу. Якщо це станеться, Байден отримає нові повноваження щодо накладення санкцій на російських офіційних осіб.

Раніше американська влада США відмовила Україні у проханні визнати росію державою - спонсором тероризму, вважаючи, що це ускладнить дипломатичні контакти з Москвою, зокрема щодо закінчення війни в Україні. Таким чином, рішення оголосити росію країною - агресором стало компромісом.

За даними джерел The Hill, статус країни-спонсора тероризму ізолював би росію на міжнародній арені та змусив би владу США карати інші країни за співпрацю з нею. А статус країни-агресора фактично не передбачає нових обмежень для рф, оскільки більшість російських вищих державних осіб уже перебувають під санкціями.

Адміністрація Байдена вигадала для росії "альтернативний статус, якого не існує ані в національному, ані в міжнародному законодавстві США", анонімно сказав The Hill помічник конгресмена, знайомий з переговорами.

Це недопрацьований піар-захід, який не покарає Росію і не допоможе українському народу.

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Неназвані українські офіційні особи заявили The Hill, що статус країни-агресора для росії справді не відповідає їхнім запитам повною мірою, але вони готові підтримати запровадження окремого терміну, якщо він надає додаткові інструменти для покарання рф та інших країн за розв'язання війни.

Нагадаємо, 10 травня "терористичною державою" росію назвала Литва. 11 серпня таке ж рішення ухвалила Латвія. 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про визнання політичного режиму в росії "терористичним". 16 жовтня визнав росію державою-терористом парламент Чехії, а 18 жовтня - Естонія.

26 жовтня (верхня палата парламенту) Польщі ухвалила резолюцію, яка визнає рф "терористичним режимом", 14 грудня це зробив Сейм Польщі. 18 жовтня Естонія оголосила росію країною-спонсором тероризму.

23 листопада Європарламент прийняв резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму.