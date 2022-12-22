Герої України: історія двох медиків, які пішли воювати у пекло - на Схід [ Редагувати ]
Ужгородський лікар Володимир Вудмаска та лікар зі Львова Володимир Скульський з перших днів на фронті. Туди вони могли не йти, адже обидва мали бронь. Проте не йти не могли.
Тож кожен зі своєї лікарні рушили у військомат і обох призвали. Спочатку на білоруський напрямок, а потім - у пекло на Схід!
Під час короткої ротації в Ужгороді вони зустрілись з нашим Євгеном Соломіним і поділилися своїми історіями.
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