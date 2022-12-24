Масштабне будівництво. У Ладижині на Вінниччині швидкими темпами зводять альтернативні котельні. Нагадаю, минулого місяця 18 тисяч жителів міста залишилися без тепла через обстріли. Тоді була пошкоджена місцева ТЕЦ.

На якому етапі зараз відновлення тепла у місті? І коли ж саме запрацюють котельні? Юлія Корчевська з'ясувала.

На цих ділянках у Ладижині триває робота. Майстри будують одразу дві альтернативні котельні.

Одна - газова, інша - твердопаливна. Третю котельню, яку місто мало й раніше, нині модернізують.

Олександр Літянський, заступник директора департаменту з питань оборонної роботи Вінницької обласної адміністрації:

Завершується монтаж димових труб. Траса теплопостачання діаметром 273 повністю змонтована лінія залишиться тільки підключити електрику і котельня буде повністю готова до експлуатації.

Роботи ведуть пришвидшеними темпами. Щоб люди, яким довелося пережити холодні часи, зимували у теплі.

Місто зосталося без опалення внаслідок рашистських обстрілів місцевої ТЕЦ. Тоді понад 18 тисяч абонентів замерзали у власних оселях.

Олена, жителька Ладижина:

Без отоплєнія, бєз води горячей, у кого бойлер є - то може шось, а так…. Мерзнемо. Он, спимо в одязі…. Холодно. Дуже холодно.

Очільники регіону оголосили надзвичайну ситуацію…. В місті оперативно збільшили кількість пунктів незламності. І пообіцяли вирішити проблему якнайшвидше.

Лідія, жителька Ладижина:

Ми готові терпіти, лиш би не хуже. А як ті бідні діти в окопах? Щоб всі живі були й здорові. А ми тут - ми вдома. Ми можемо вкритися й одітися! Й переживем це всьо!

Опалення вдалося відновити на початку грудня. І водночас розпочати будівництво альтернативних джерел теплопостачання. А нині на майданчиках нових котелень - перевіряють роботу підрядників.

Сергій Борзов, керівник Вінницької обласної військової адміністрації:

На сьогоднішній день ситуація стабільна і контрольована, військова адміністрація допомагає. Ми намагаємося зробити це швидко при дуже великому об'ємі робіт. Ви бачите - люди працюють кожен день… Я вважаю, що тут стратегічно мати диверсифікацію опалення.

У Ладижині продовжує функціонувати оперативний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Разом з екстреними службами на місці постійно перебуває інженерна група та обласні фахівці

Олександр Коломієць, в.о. Ладижинського міського голови:

Ми запустили вже й в лікарні котельню. Котел працює. Випробували її. І ми надіємося, що обладнання поступить вчасно.

Після завершення робіт місто матиме альтернативну систему теплозабезпечення, яка не залежатиме від роботи ТЕЦ.