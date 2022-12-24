Те, що сучасні війни - це війни технологій, доводять і реалії в Україні, і реалії в Ізраїлі. Країна, яка від початку свого заснування живе у стані війни - усвідомила це давно. Тамтешні фахівці - військові, інженери, науковці - зробили ставку на сучасні розробки. Тож як оснащена ізраїльська армія? Далі.

За безпеку потрібно платити. За її відсутність - розплачуватись.

Історія людства - це історія воєн. Перемагає той, хто ліпше організований. А рівень технічного оснащення армії - стає головним питанням виживання країни.

Історія держави Ізраїль - безперервна боротьба за виживання. Вона почалася з озброєних гвинтівками та саморобними гранатами загонів самооборони. Високий бойовий дух і вишкіл, а також трофейна техніка та власні військові розробки понад чверть століття дозволяли ЦАХАЛу перемагати. Та іноді відваги та вправності - замало.

Марк Бабот, підполковник запасу армії Ізраїлю:

Після фіаско 73-го року, коли Ізраїль зазнав великої поразки на початку війни через протитанкові ракети противника, через добру стрілецьку зброю, автомати Калашникова, та втратив третину літаків через радянські протиповітряні ракети. Тоді Ізраїль зрозумів, що потрібно вкладати величезні кошти в воєнну інфраструктуру та промисловість.

Насамперед ізраїльські інженери взялися за розробку систем стрілецького озброєння.

Марк Бабот, підполковник запасу армії Ізраїлю:

Нині Ізраїль озброєний унікальними автоматами, просунутими стрілецькими засобами, кулеметами Негєв. Наші бійці екіпіровані на рівні найкращих армій світу, кошти вкладено не лише в автомати, а й у форму, розгрузки та інше, що допомагає бійцю на полі бою. Ми замінили абсолютно весь парк танків на Меркаву. Вони повністю захищені, не лише бронею, а й системою під назвою "вітрянка".

Створення "вітрянки" стало наслідком невдач бронетехніки ЦАХАЛу у війні з Єгиптом. 73-го радянські ПТУРи позбавили танки, БМП та самохідні артсистеми статусу королів на полях битв. Ізраїль створив передові системи залпового вогню, модернізував військово-повітряні сили. Та найбільше - інвестує в індивідуальну підготовку солдата.

Марк Бабот, підполковник запасу армії Ізраїлю:

Ізраїль зобов'язаний бути на "гребені хвилі" технологій, адже у нас немає жодного стратегічного тилу. У нас країна триста кілометрів на шістдесят у найліпшому випадку, а в центрі це 300 на 18. Тому ми абсолютно не маємо можливості відступати навіть на метр, якщо йде повномасштабна війна. Коли ми говоримо про бійців на вістрі батальйонів, дивізіонів та бригад, які перебувають на полі бою, то за ними стоїть дуже великий механізм, який допомагає цим хлопцям. Ізраїль виготовляє 15 видів дронів, які сьогодні є на озброєнні в кожного командира роти. Системи зв'язку - у кожного бійця радіоапарат. І це все не лише в елітних підрозділах.

Система протиракетної оборони тривалий час не була пріоритетною. Та все змінилося після вторгнення Іраку до Кувейту. Саддам Хусейн наказав бомбардувати Єрусалим, Тель-Авів та інші міста величезними радянськими Скадами. І ВПС не завжди вдавалося перехопити цілі.

Марк Бабот, підполковник запасу армії Ізраїлю:

Коли ми раптом зрозуміли, що радянські ескадри з Іраку долітають до Ізраїлю, ми почали створювати ракетну систему ППО. Хоча військові фахівці казали, що її неможливо створити.

Слово "неможливо" ізраїльські інженери прийняли як виклик. Відповіддю стала система "Залізний купол".

Гай Ханон, командир дивізіону "Залізного купола":

Це нова ідея, нова концепція протидії ракетам, унікальна система, завдяки якій вдалося перехопити ворожі ракети іншими ракетами. До система "Залізний купол" залучені командири, офіцери, солдати, технічний персонал та ІТ-технології. Лише таке поєднання дає результат. Ми очікуємо, що до кінця наступного року у нас буде ще більше батарей, а відтак і більше території нашої країни опиниться під захистом "Залізного купола".

Марк Бабот, підполковник запасу армії Ізраїлю:

Це легко зробити, адже територія дуже маленька. Система ППО 5-6-ярусна, вона повністю перекриває себе сама. Нагадаю, що Ізраїль захищає також свої нафтові та газові поля в Середземному морі. І все це разом поєднано в єдину систему, яка охоплює артилерію, розвідку, різноманітні сенсори, які дають можливість перевірити, приміром, чи несе для Ізраїлю небезпеку те, що злетіло в повітря, наприклад, у Багдаді.

Не менші завдання стоять і перед Україною. Виконати які допоможе не лише західна зброя, а й система захисту. При цьому ізраїльський "Залізний купол" Україні не допоможе, вважає міністр оборони Олексій Резніков. Адже від крилатих та балістичних ракет він не захищає. Утім досвід Ізраїлю може бути корисним у розбудові власної системи протиповітряної та протиракетної оборони.

За безпеку потрібно платити. За її відсутність - розплачуватись.