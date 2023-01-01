У неділю, 1 січня, над Україною помічено дві групи іранських безпілотників-камікадзе. Про це повідомляється у Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Їх точну кількість поки що не встановлено.

Спочатку повітряна тривога була оголошена лише у Кіровоградській області. Через кілька хвилин також про небезпеку з повітря повідомила влада Запорізької області.

Пізніше у Дніпропетровській області пролунали гучні вибухи. За попередньою інформацією, у регіоні працюють українські сили ППО.