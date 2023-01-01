Повітряна тривога: над Україною помічені дрони-камікадзе [ Редагувати ]
У неділю, 1 січня, над Україною помічено дві групи іранських безпілотників-камікадзе. Про це повідомляється у Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Їх точну кількість поки що не встановлено.
Спочатку повітряна тривога була оголошена лише у Кіровоградській області. Через кілька хвилин також про небезпеку з повітря повідомила влада Запорізької області.
Пізніше у Дніпропетровській області пролунали гучні вибухи. За попередньою інформацією, у регіоні працюють українські сили ППО.
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