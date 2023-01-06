Фото: окупанти вдарили по пожежній частині у Херсоні / ДСНС

Російські війська сьогодні, 6 січня, обстріляли пожежну частину у Херсоні. Внаслідок атаки один рятувальник загинув, ще четверо постраждали.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Facebook.

"Сьогодні росіяни знову обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ у Херсоні. На жаль, один з наших колег в результаті атаки загинув. Ще четверо - постраждали", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу також пошкоджена техніка рятувальників та будівля підрозділу.