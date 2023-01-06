Росіяни вдарили по пожежній частині у Херсоні: є жертви [ Редагувати ]
Російські війська сьогодні, 6 січня, обстріляли пожежну частину у Херсоні. Внаслідок атаки один рятувальник загинув, ще четверо постраждали.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Facebook.
"Сьогодні росіяни знову обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ у Херсоні. На жаль, один з наших колег в результаті атаки загинув. Ще четверо - постраждали", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілу також пошкоджена техніка рятувальників та будівля підрозділу.
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