Окупанти почали використовувати розвідувальні БПЛА [ Редагувати ]
Заступник командувача Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив про те, що російські війська почали використовувати розвідувальні безпілотники "Орлан-10" для скидання осколкових гранат.
Як розповів генерал, нещодавно засобами РЕБ українські війська "приземлили" російський "Орлан-10" із двома підвісами касет до ВОГ.
Ворог намагається використати свої розвідувальні БПЛА для ураження наземних цілей шляхом скидання осколкових боєприпасів. Не виключено, що цілями для ворога можуть бути цивільні об'єкти.
Він запевнив, що Сили оборони контролюють ситуацію та вживають необхідних заходів для максимального захисту неба від ворожих безпілотників.
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