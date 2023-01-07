На головній площі Маріуполя зник російський прапор [ Редагувати ]
У суботу, 6 січня, із головної площі тимчасово окупованого Маріуполя зник російський прапор.
Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"І до хороших новин. В Маріуполі видалили російську ганчірку на головній площі Свободи. Знов", - розповів він.
Андрющенко припустив, що це маріупольський спротив вітає з Різдвом Україну та каже, що "у окупантів в місті щось з обличчям".
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