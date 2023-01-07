У суботу, 6 січня, із головної площі тимчасово окупованого Маріуполя зник російський прапор.

Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"І до хороших новин. В Маріуполі видалили російську ганчірку на головній площі Свободи. Знов", - розповів він.

Андрющенко припустив, що це маріупольський спротив вітає з Різдвом Україну та каже, що "у окупантів в місті щось з обличчям".