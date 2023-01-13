росіяни знову обстріляли Запоріжжя: одна з ракет впала на територію приватного будинку [ Редагувати ]
Гуляйполе, Оріхів і Каменське цієї ночі знову опинилися під вогнем окупантів. Гатили, як завжди, по оселях людей, господарських спорудах, обстрілювали гаражі. У Гуляйполі внаслідок влучання і вибуху спалахнула пожежа, загинула жінка, її чоловіка вдалося витягти з-під завалів.
Напередодні загарбники знову завдали удару по Запоріжжю. Одна з ракет впала на території приватного будинку у спальному районі міста. Більше розкажуть наші журналісти.
Комунальники вивозять будівельне сміття та засипають землею величезну вирву у городі Наталії. Сама Наталя переконана: вночі в неї був другий день народження.
Наталя, постраждала:
Было около трех… Сильно бахнуло, и услышала скрежет по крыше, и потом огонь, взрыв. Я сразу не поняла. Посыпались стекла.
Жінка показує наслідки нічного прильоту. У будинку пошкоджено кілька кімнат. Спальня, у якій відпочивала Наталя, ціла. Та вибухова хвиля залишила оселю без кухні.
Наталя, постраждала:
Мне не страшно. Уже то, что я пережила - мне вообще ничего не страшно. Тот взрыв, который был, меня он шокировал, испугалась сильно. Живы. Самое главное - живы, а то все не знаю - у нас дети помогают.
Після пережитого Наталя бажає русні опинитися на місці мирних українців, на голови яких летять ракети і снаряди.
Вот если бы они хоть раз прочувствовали то, что чувствуем мы, то, возможно, они бы этого не делали.
У будинку Людмили вибуховою хвилею знесло частину даху. Разом з жінкою тут мешкають четверо онуків, почувши гуркіт, усі впали на підлогу.
Людмила, постраждала:
Бабахнуло так, что мы не знали куда деваться. Это страшно. Это так страшно было, это вообще.
За мить жінка почула крик сусідки з будинку навпроти. Побігла їй на допомогу.
У неё все повылетало. Конечно вышли. С трех часов на улице.
Куди намагалися влучити російські терористи, Людмила не має і гадки.
Людмила, постраждала:
Хто их знает, куда они целятся. Вообще в людей, в детей. У нас 4 детей, 4 внуков дома. Это кошмар. Уже дети прячутся под кровати, под это самое ползают.
Протягом дня на місці прильоту працювали комунальники, які відновлювали покрівлі, та закривали вибиті вікна плитами.
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