Протягом дня на місці прильоту працювали комунальники, які відновлювали покрівлі

Гуляйполе, Оріхів і Каменське цієї ночі знову опинилися під вогнем окупантів. Гатили, як завжди, по оселях людей, господарських спорудах, обстрілювали гаражі. У Гуляйполі внаслідок влучання і вибуху спалахнула пожежа, загинула жінка, її чоловіка вдалося витягти з-під завалів.

Напередодні загарбники знову завдали удару по Запоріжжю. Одна з ракет впала на території приватного будинку у спальному районі міста. Більше розкажуть наші журналісти.

Комунальники вивозять будівельне сміття та засипають землею величезну вирву у городі Наталії. Сама Наталя переконана: вночі в неї був другий день народження.

Наталя, постраждала:

Было около трех… Сильно бахнуло, и услышала скрежет по крыше, и потом огонь, взрыв. Я сразу не поняла. Посыпались стекла.

Жінка показує наслідки нічного прильоту. У будинку пошкоджено кілька кімнат. Спальня, у якій відпочивала Наталя, ціла. Та вибухова хвиля залишила оселю без кухні.

Наталя, постраждала:

Мне не страшно. Уже то, что я пережила - мне вообще ничего не страшно. Тот взрыв, который был, меня он шокировал, испугалась сильно. Живы. Самое главное - живы, а то все не знаю - у нас дети помогают.

Після пережитого Наталя бажає русні опинитися на місці мирних українців, на голови яких летять ракети і снаряди.

Вот если бы они хоть раз прочувствовали то, что чувствуем мы, то, возможно, они бы этого не делали.

У будинку Людмили вибуховою хвилею знесло частину даху. Разом з жінкою тут мешкають четверо онуків, почувши гуркіт, усі впали на підлогу.

Людмила, постраждала:

Бабахнуло так, что мы не знали куда деваться. Это страшно. Это так страшно было, это вообще.

За мить жінка почула крик сусідки з будинку навпроти. Побігла їй на допомогу.

У неё все повылетало. Конечно вышли. С трех часов на улице.

Куди намагалися влучити російські терористи, Людмила не має і гадки.

Людмила, постраждала:

Хто их знает, куда они целятся. Вообще в людей, в детей. У нас 4 детей, 4 внуков дома. Это кошмар. Уже дети прячутся под кровати, под это самое ползают.

Протягом дня на місці прильоту працювали комунальники, які відновлювали покрівлі, та закривали вибиті вікна плитами.