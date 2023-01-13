Висоток, що потребують часткового демонтажу, тільки в Макарові понад 2 десятки.

Повністю знищені та "важко поранені" будинки. Таких зараз сотні тисяч по всій країні. Перед українськими будівельниками стоїть завдання, масштаби якого навіть важко осягнути. Там, де стіни не витримали ворожих ударів, треба зводити нове житло. Де будівля вціліла хоча б частково, за неї ще можна поборотися. Роман Барашев дізнався, як у селищі Макарів на Київщині вирішують долю таких споруд. Що таке частковий демонтаж багатоповерхівок і які на вигляд ножиці для будинків - дивіться.

Алла Терещенко, жителька селища Макарів:

Впав дах, по тому стояку, що прилягає до жилого під'їзду.

У цій п'ятиповерхівці в селищі Макарів Алла жила навіть після того, як сусідній під'їзд зазнав ударів з ворожої артилерії.

Втім на початку нового року пошкоджені бетонні плити в сусідньому під'їзді стали сповзати вниз.

Алла Терещенко, жителька селища Макарів:

Обрушення було в сусідньому під'їзді, 4 січня... Грохот був такий, нібито глиба каміння десь згори падає.

Квартира Алли межує ось із цим випаленим під'їздом. А отже під час обвалу могла зірватися вниз і оселя нашої героїні!

Алла Терещенко, жителька селища Макарів:

У мене тріщини в 2-х кімнатах. Приїжджали люди розумні, конструктори, то сказали, що проживання неможливе, можливе обрушення.

Мешканців під'їзду, що по сусідству з аварійним, посадовці відселили. Алла нині живе у модульному містечку, що збудували в Макарові польські партнери.

Тим часом аварійну частину будинку посадовці вирішили розібрати.

Вадим Токар, селищний голова Макарова:

Це є панельні будинки, не цегляні... Їх складніше демонтувати, складніше буде відбудовувати.

Демонтаж частини будівлі чимось схожий на хірургічну операцію. Аби відрізати зайве, потрібні ось такі величезні гідроножиці.

Сергій Рудомина, виконроб:

Зрізають бетон. Перекусують бетон, там, де у нас з'єднання з металом, цими ножицями він перекусує.

Операцію з видалення аварійного під'їзду торік у грудні пережив ось цей, сусідній будинок. Зараз майстри його укріплюють, накладають на стіни сталеві шви-швелери.

Можемо сміливо підніматись. На даний момент безпечно, почали укріплювати цю стіну, можем заходити... Але тут ніхто не проживає, з під'їзду всі відселені. - То напрямок Бородянки, вони всі йшли відтуди. - Криши були побиті всі. - Он той будинок був ушкоджений, он той дуже побитий, пошкоджено дуже багато...

Олександр як ніхто зацікавлений у збереженні будинку, який зараз відновлює, - він і сам у ньому мешкає. Добре пам'ятає день, коли рашистські снаряди прилетіли у його дім.

Олександр Сорокін, будівельник:

Був на першому поверсі один загиблий. 62 роки дяді Димі було, він залишився в тій квартирі, куди воно все падало.

З цього ж знищеного ворожою артилерією та потім демонтованого під'їзду й родина Кізянів. У трикімнатній квартирі жили вшістьох - із батьками й синами.

Тетяна Кізян, жителька Макарова:

Щоб спасти три під'їзди, наш мусили убрать. Все там було, техніка, наше життя, наша пам'ять, все.

Тепер їхній дім - оця вузенька кімната у модульному містечку.

Макар Кізян, житель селища Макарів:

Мені тут живеться дуже добре. І тепло. Світло є. Вода. Тепло. І моя сім'я.

А ще - велика радість. Батько недавно повернувся з фронту.

Був поранений за Бахмутом.

Тетяна Кізян, жителька Макарова:

Після відновлення буде знов їхати на захист Родіни. А ми залишаємось тут, чекать будем.

Висоток, що потребують часткового демонтажу, тільки в Макарові понад 2 десятки. На всі роботи потрібні шалені гроші. Посадовці порахували - розібрати лише один під'їзд та укріпити сусідній - обійдеться приблизно в 10 мільйонів гривень.

Вадим Токар, селищний голова Макарова:

В Макарові були окуповані 2 мікрорайони - до 15% території Макарова… 65 багатоквартирних будинків зазнали ушкоджень, 24 потребують часткового демонтажу. - Там люди живуть? – Так.

Міжнародні партнери зараз дають гроші переважно на дрібні ремонти - встановлення вікон, ремонт дахів, заміну дверей. А отже коли всі "травмовані" будівлі в Макарові знову стануть безпечними для людей - наразі питання без відповіді.