СБУ встановила ватажка "кадирівців" [ Редагувати ]
Правоохоронці ідентифікували "кадирівця", який керував так званими "каральними рейдами" у Луганській області. Він разом з іншими окупантами залякував та катував мирних жителів. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.
СБУ встановила, що рейди очолював командир одного із підрозділів швидкого реагування "Ахмат" Росгвардії у Чеченській республіці і приховував своє справжнє ім’я під позивним "Лобзик".
Під час окупації селища Макіївка окупант організовував викрадення і катування місцевих жителів. Таким чином росіяни намагалися придушити рух опору.
Також 12 квітня минулого року семеро "кадирівців" під керівництвом "Лобзика" увірвалися до оселі місцевої мешканки під виглядом "зачистки" населеного пункту. Окупанти викрали мобільні телефони, побутову техніку і гроші. Саму жінку вони відвезли у гімназію, де облаштували катівню, і тримали кілька годин прикутою кайданками до батареї.
Після звільнення селища СБУ зібрала докази вини ватажка "кадирівців" та його підлеглих. За оперативними даними, наразі воєнний злочинець перебуває у тимчасово окупованому Енергодарі, де командує ворожою групою "Ахмат-нефтеполк".
"Кадирівцю" оголосили підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 ККУ. Тривають заходи для притягнення окупанта до відповідальності.
по темі
У кремлі обурені формулою миру президента України Володимира Зеленського, яку він озвучив під час саміту G20
У вівторок, 17 січня, у Херсоні знову лунають вибухи
Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила про те, що російські війська тримають в Чорному морі майже рекордну кількість "Калібрів"
Збройні сили України продовжують наступ у районі Кремінної Луганської області, а окупанти збирають сили та боєприпаси на лівому березі Дніпра
У вівторок, 17 січня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення