Авіакатастрофа у Броварах: деталі від очевидиці [ Редагувати ]
Вихователька дитсадка, який постраждав при падінні вертольота у Броварах, Антоніна Петрівна розповіла, що гвинтокрил не впав на садок, але зачепив його і садок почав горіти. У коментарі кореспонденту "Украина Сейчас" вона розповіла, що відбувалося у садку, коли розбився вертоліт.
Спочатку вона почула гул і пішла закривати вікна у спальні, потім побачила на даху гвинт і як падає гвинтокрил.
Знаєте, як бензобак на нас кинули і відразу загорівся садочок.
Дітей почали відразу евакуювати.
по темі
У середу зранку, 18 січня, у Броварах Київської області розбився гелікоптер
У середу зранку, 18 січня, у Броварах Київської області розбився гелікоптер
Сьогодні в Броварах Київської області сталася жахлива трагедія
У вівторок, 10 січня, в аеропортах рф сталися одразу дві надзвичайні події
У кремлі обурені формулою миру президента України Володимира Зеленського, яку він озвучив під час саміту G20