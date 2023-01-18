Вихователька дитсадка, який постраждав при падінні вертольота у Броварах, Антоніна Петрівна розповіла, що гвинтокрил не впав на садок, але зачепив його і садок почав горіти. У коментарі кореспонденту "Украина Сейчас" вона розповіла, що відбувалося у садку, коли розбився вертоліт.

Спочатку вона почула гул і пішла закривати вікна у спальні, потім побачила на даху гвинт і як падає гвинтокрил.

Знаєте, як бензобак на нас кинули і відразу загорівся садочок.

Дітей почали відразу евакуювати.