Дніпропетровську область обстріляли з важкої артилерії [ Редагувати ]
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив про те, що 20 січня окупанти атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали приватні будинки.
Вранці та в обід відбулись ворожі атаки по Нікополю і по Марганецькій громаді.
Лукашук додав, що росіяни тричі вгатили по району з важкої артилерії та РСЗВ. За його словами, люди не отримали поранень.
Загалом внаслідок обстрілів одну господарську споруду знищено. Окрім цього, понівечено чотири житлові будинки, автівку, мопед, електромережі.
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