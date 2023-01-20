Окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Сумщини [ Редагувати ]
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що у п'ятницю, 20 січня, прокремлівські війська обстріляли 27 разів прикордонне Сумської області. Про це він написав у Telegram.
Протягом дня росіяни обстріляли дві прикордонні громади та завдали по них 27 ударів.
Зокрема, окупанти завдали ударів:
- по Білопільській громаді з мінометів. Зафіксовано 20 прильотів.
- по Есманьській громаді з мінометів. Вчинено 7 обстрілів.
Обійшлося без постраждалих та руйнувань.
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