На Україну насувається туман [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про густий туман сьогодні ввечері і зранку 22 січня.
"У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 21січня, вночі та вранці 22 січня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Служба попереджає, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнень руху автотранспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
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