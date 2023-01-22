Погода в Україні завтра, 23 січня вдень переважно буде з плюсовою температурою. Але в Карпатах попереджають про туман, а у Приазов'ї місцями буде шквальний вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями. Без опадів. В Карпатах вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень в західних областях від 0 +5 градусів тепла, вдень на Закарпатті +7 +12. На решті території від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла, у східних областях вночі -1 -6 морозу.

У столиці завтра хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до -2, а вдень від 0 до +2.