Шквальний вітер: де в Україні очікувати негоди 23 січня [ Редагувати ]
Погода в Україні завтра, 23 січня вдень переважно буде з плюсовою температурою. Але в Карпатах попереджають про туман, а у Приазов'ї місцями буде шквальний вітер.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями. Без опадів. В Карпатах вночі та вранці місцями туман.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с, в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі та вдень в західних областях від 0 +5 градусів тепла, вдень на Закарпатті +7 +12. На решті території від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла, у східних областях вночі -1 -6 морозу.
У столиці завтра хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до -2, а вдень від 0 до +2.
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