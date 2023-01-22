Марокко передало Україні танки Т-72Б - ЗМІ [ Редагувати ]
Марокко передало Україні невідому кількість танків Т-72Б, які проходили модернізацію в Чехії. Близько двадцяти одиниць танків було відправлено на поле бою тиждень тому.
Про це повідомляє Menadefense.
Загалом марокканська армія мала 148 одиниць Т-72, 136 одиниць Т-72Б і 12 одиниць Т-72БК із запасів білоруської армії, придбаних уживаними двома партіями в 1999 і 2000 роках. Тоді марокканський генеральний штаб хотів створити "російську" бригаду північ від країни протидії алжирським бронетанковим дивізіям.
Видання зазначає, що рішення Марокко про постачання танків Україні було ухвалено майже під примусом на саміті "Рамштайн" 26 квітня 2022 року, організованого Сполученими Штатами.
На тому саміті Туніс та Марокко були єдиними країнами, які представляли Північну Африку. У той час Туніс направив два вантажні літаки до аеропорту Жешув у Польщі, де зосереджена логістична допомога Україні, а Марокко, схоже, наслідувало цей приклад, відправивши не гуманітарну допомогу, а зброю.
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