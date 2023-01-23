Компанія "Актив компані", яка постачає продукти для Міністерства оборони України пояснила, що ціни, зафіксовані в договорі, включають в себе не лише ціну за товар, а й транспортування продуктів в будь-яку точку України за заявкою військової частини, оновлення продуктів харчування, термін яких підходить до завершення. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив юрист компанії.

Предметом договору є послуга, а не товар. Тобто в ціну послуги, яка зазначена в опублікованому журналістами договорі, закладена ціна закупівлі, зберігання та логістики, що є непередбачуваною. Сьогодні компанія може вести продукти військовій частині в Київ, а уже завтра цій же військовій частині одночасно у кілька місць в різних куточках України. І все лише одна військова частина. Таких у договорі більше сотні.

"Компанія "Актив компані" має на своєму балансі спеціальні склади з морозильними камерами та холодильники, де зберігаються продукти, які швидко псуються. Потім логістична компанія, яка є нашим підрядником, відвозить ці продукти на місця дислокації", - пояснив юрист.

Представник компанії також зазначив, що, згідно з договором, ціна товарів протягом року не змінюється, тож у неї закладені інфляційні ризики.