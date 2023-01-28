На офіційному Youtube-каналі російського панк-гурту Pussy Riot вийшов кліп "Попіл путіна" (Putin's Ashes). Зйомки проходили у серпні 2022 року, у них взяли участь 12 жінок із росії, України та Білорусі.

Учасниці спалили триметровий портрет російського диктатора, "вимовляючи заклинання" та провівши ритуал на вигнання володимира путіна з посади президента, йдеться в описі відео.

Заклинання проти путіна звучить так: