Pussy Riot спалили портрет путіна у новому кліпі (відео) [ Редагувати ]
На офіційному Youtube-каналі російського панк-гурту Pussy Riot вийшов кліп "Попіл путіна" (Putin's Ashes). Зйомки проходили у серпні 2022 року, у них взяли участь 12 жінок із росії, України та Білорусі.
Учасниці спалили триметровий портрет російського диктатора, "вимовляючи заклинання" та провівши ритуал на вигнання володимира путіна з посади президента, йдеться в описі відео.
Заклинання проти путіна звучить так:
мы найдем тебя везде
прах твой тлеет в темноте
не своя и ты не свой
призрак путина со мной
с богородицей идем
мы съедим тебя живьем
нож для путина точу
зла тебе я не прощу
ты гори гори до тла
в ад тебя я забрала
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