Окупанти збільшили кількість та щільність артилерійських обстрілів прифронтової зони на Запоріжжі. Село Новоданилівка щодня потерпає від російських ракет та мін. Утім, в селі досі живуть близько 90 людей. Історію одного з мешканців - розкажуть наші журналісти.

Взимку у селі роботи небагато, каже 86-річний мешканець Новоданилівки Віктор Андрющенко. Нагодувати курей, зварити поїсти і собі. І так щодня - під гучну канонаду.

Віктор Андрющенко, житель Новоданилівки:

Стріляють. А що робить? Куди тікать? Кругом стріляють. Куди не поїдь - стріляють. Я дома сам. Собак кормлю, курей… Всьо! Оце б'ють - заховався. Бо стрєляють, осколки летять. Вийду, дивлюсь в оріх гілки валяються - значить били хорошо. Осколками збивають гілки.

Від обстрілів чоловік ховається у своєму будинку.

Я у хаті. Як привале… Двум смертям не бувать, а одной не минувать.

Усі запаси овочів на зиму чоловік виростив сам - порався на городі під вогнем росіян.

Віктор Андрющенко, житель Новоданилівки:

Вони б'ють - я ліг, полежав. Пролетіло - харашо. Встав - не зачепило, нормально. А оріху знаходю гострі спички. Пускають чорті-шо вони понапридумували учьоні, що вони придумали таке оружіє, що літають голки.

Віктор мешкає за 2 кілометри від лінії фронту. Онуків вже й не згадає, коли бачив востаннє. Хіба що донька іноді на кілька годин приїздить із сусіднього Оріхова.

Віктор Андрющенко, житель Новоданилівки:

Другий раз вона приїде, було велосипедом приїжджає, привезе, побалакали та поїхала. Нормально. Все пока… Раз живой - значить все нормально.

До міста пенсіонер виїжджати не хоче - прикипів до рідної оселі, хоч будинок і пошкоджений артилерійськими обстрілами. Сусіднє обійстя належить племінникові. Воно зруйноване дощенту.

Віктор Андрющенко, житель Новоданилівки:

Воно горіло, а пожарка не приїжджа. Дзвонимо в город, не приїжджають тушить. А ми тут тушили-тушили… Куди там потушиш. Горить тут, а воно ще дужче горить. Такі еті, десь тут у мене квадрати валялися. Вони… ллєшь, а воно ще дужче горить. Не могли потушить. Згоріло все у хаті отут…

Віктор чекає весни. Тоді й роботи по господарству побільшає. Чоловік планує виростити ще один врожай, щоб перезимувати чергову зиму. Пенсіонер сподівається, що вона буде тихою, а війна закінчиться перемогою України.