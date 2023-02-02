Окупанти збільшили кількість та щільність артилерійських обстрілів прифронтової зони на Запоріжжі: як виживають люди [ Редагувати ]
Окупанти збільшили кількість та щільність артилерійських обстрілів прифронтової зони на Запоріжжі. Село Новоданилівка щодня потерпає від російських ракет та мін. Утім, в селі досі живуть близько 90 людей. Історію одного з мешканців - розкажуть наші журналісти.
Взимку у селі роботи небагато, каже 86-річний мешканець Новоданилівки Віктор Андрющенко. Нагодувати курей, зварити поїсти і собі. І так щодня - під гучну канонаду.
Віктор Андрющенко, житель Новоданилівки:
Стріляють. А що робить? Куди тікать? Кругом стріляють. Куди не поїдь - стріляють. Я дома сам. Собак кормлю, курей… Всьо! Оце б'ють - заховався. Бо стрєляють, осколки летять. Вийду, дивлюсь в оріх гілки валяються - значить били хорошо. Осколками збивають гілки.
Від обстрілів чоловік ховається у своєму будинку.
Я у хаті. Як привале… Двум смертям не бувать, а одной не минувать.
Усі запаси овочів на зиму чоловік виростив сам - порався на городі під вогнем росіян.
Віктор Андрющенко, житель Новоданилівки:
Вони б'ють - я ліг, полежав. Пролетіло - харашо. Встав - не зачепило, нормально. А оріху знаходю гострі спички. Пускають чорті-шо вони понапридумували учьоні, що вони придумали таке оружіє, що літають голки.
Віктор мешкає за 2 кілометри від лінії фронту. Онуків вже й не згадає, коли бачив востаннє. Хіба що донька іноді на кілька годин приїздить із сусіднього Оріхова.
Віктор Андрющенко, житель Новоданилівки:
Другий раз вона приїде, було велосипедом приїжджає, привезе, побалакали та поїхала. Нормально. Все пока… Раз живой - значить все нормально.
До міста пенсіонер виїжджати не хоче - прикипів до рідної оселі, хоч будинок і пошкоджений артилерійськими обстрілами. Сусіднє обійстя належить племінникові. Воно зруйноване дощенту.
Віктор Андрющенко, житель Новоданилівки:
Воно горіло, а пожарка не приїжджа. Дзвонимо в город, не приїжджають тушить. А ми тут тушили-тушили… Куди там потушиш. Горить тут, а воно ще дужче горить. Такі еті, десь тут у мене квадрати валялися. Вони… ллєшь, а воно ще дужче горить. Не могли потушить. Згоріло все у хаті отут…
Віктор чекає весни. Тоді й роботи по господарству побільшає. Чоловік планує виростити ще один врожай, щоб перезимувати чергову зиму. Пенсіонер сподівається, що вона буде тихою, а війна закінчиться перемогою України.
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