Ігор Левенок, кореспондент:

Не простий день сьогодні був для Краматорська. Сигнали повітряної тривоги лунали фактично безперервно. Було щонайменше два ракетних удари. Я маю на увазі ті ракети, які не змогла збити наша система ППО. І вони влучили у житловий сектор. За моєю спиною наслідки одного з таких прильотів. Російський "Іскандер" влучив у чотириповерховий будинок у центрі міста. Це сталося напередні, ближче до десятої вечора. Люди вже були вдома і відпочивали. Ракета повністю зруйнувала один підʼїзд будинку.

Ми прибули на місце одразу після цієї трагедії, чули крики людей з-під завалів. І хочеться подякувати нашим рятувальникам за те, що вони дуже оперативно прибули разом зі спецтехнікою і почали діставати людей з-під руїн. Станом на зараз, роботи іще тривають. Внаслідок влучання ракети постраждало 21 особа. Троє, на жаль, загинули і одну людину й досі не можуть знайти. За інформацією сусідів, це жінка і під час обстрілу вона була вдома. Іще одна ракета сьогодні вибухнула посеред житлового кварталу Краматорська. Поранень зазнали літній чоловік та жінка. Їм надали першу допомогу і ушпиталили. Про деталі сьогоднішніх обстрілів Краматорська я пропоную подивитися далі в моєму матеріалі.

Краматорськ. Можливо, я скажу дещо емоційно, але інших слів тут добрати важко. Російські покидьки вдарили по житловому будинку і вщент його зруйнували. Зараз на місці працюють рятувальники, працюють усі комунальні служби. Під завалами й досі може залишатися до десятка осіб.

Ракета прилетіла у середу - близько десятої вечора. Рятувальні роботи тривають усю ніч. Завали розбирають майже дві сотні працівників ДСНС, з допомогою спецтехніки. Четверта година ранку. З-під руїн чути моторошні крики людей.

Ігор Левенок, кореспондент:

Станом на зараз нам відомо, що постраждало 18 осіб, із них двоє загиблих і розбір завалів триває. Щонайменше двоє людей іще можуть залишатися під завалами.

На ранок кількість потерпілих збільшується - більш як до 20ти. Троє загиблих. Вісім людей - у тяжкому стані.

Павло Кириленко, голова Донецької ОВА:

Крім зруйнованого будинку сьогодні іще вісім будинків постраждало дуже суттєво, тому преміщення людей, яка їх кількість і де хто буде розміщений тримається на моєму особистому контролі і на контролі керівника міської військової адміністрації.

На місці трагедії знайдені уламки російської ракети "Іскандер".

Ігор Левенок, кореспондент:

Важко пояснити мету ось таких обстрілів, адже це середмістя. І в цьому районі немає жодного військового або ж стратегічного об'єкту. Постраждав житловий будинок і будівля художньої школи.

Олексій Мігрін, начальник ГУ ДСНС в Донецькій області:

На теперішній час виявлено три загиблих, тривають пошуки ще однієї людини. Постраждалих 21 людина, восьмеро госпіталізовано решта - не потребували госпіталізації.

Протягом усього дня в Краматоську лунають повітряні тривоги. Містяни не встигають оговтатися від цього моторошного обстрілу, як знову по них летять ворожі ракети.

Им все равно куда стрелять, вот просто абсолютно все равно! Каждый прилет по городу - это ни о чем. Ну я живу в городе и знаю куда нужно стрелять, они ни разу не попали туда, куда нужно…

Російська ракета вдень влучила у житловий квартал. Поранень зазнали двоє цивільних.

Керівництво області вкотре нагадує про можливість виїзду з міста. Заявки на евакуацію приймають щодня. Чимало мешканців із сусідніх будинків заради безпеки мусили виїхати.

Ось ми так вже пройшлися по кільком поверхам і нам повідомляють, що люди виїхали кудись за кордон, ну а ті,хто наглядають за квартирами, зараз підраховують збитки…

Більшість постраждалих доправили до лікарень у Дніпро. Пані Наталія перебуває у відділенні травматології в Краматорську.

Це вже третій випадок протягом місяця, коли російська ракета влучає в житлову багатоповерхівку в Україні. Так, 14 січня росія вдарила по будинку в Дніпрі. Тоді загинули 46 людей, ще 80 людей були поранені.