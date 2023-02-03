Окупанти обстріляли центр Бахмута та знищили будівлю геологічного підприємства (фото) [ Редагувати ]
У п'ятницю, 3 лютого, російські загарбники обстріляли центр Бахмута у Донецькій області. Внаслідок цієї атаки постраждало геологічне підприємство.
Про це повідомляє очільник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева.
"Центр міста знову під щільним ворожим обстрілом", - заявив Рева.
Очільник міста розповів, що внаслідок обстрілу постраждалих немає.
"Поцілили у ДРГП "Донецькгеологія". Ще одна із найстаріших будівель міста зруйнована", - додав Рева.
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