Майже 10 тисяч "Пунктів незламності" працює в Україні. Такі дані надає Міністерство інфраструктури. І близько половини відкрили упродовж останнього місяця. У різних регіонах з'являються "Пункти незламності" для бізнесменів та офісних працівників, для школярів і студентів, для журналістів і навіть для домашніх тварин! Як "незламність" стала загальноукраїнським трендом, - розкажемо далі.

Стильний інтер'єр… Креативний підхід… Багатофункціональність і доступність!

Навіть спротив російській агресії українці чинять з особливим смаком. Незламність, яка, певно в крові кожного з нас, - стає загальнодержавним трендом.

Перші "Пункти незламності" стали з'являтися торік у листопаді. Після масованих атак по об'єктах енергетики. Аби людям, які змушені годинами, а то й днями сидіти без світла, було де зарядити гаджет, скористатися Інтернетом, зателефонувати чи просто зігрітися.

Михайло Федоров - Міністр цифрової трансформації України:

Можна прийти в "Пункт незламності" і використовувати супутниковий Інтернет через Старлінк. Викликати швидку, зв'язатися з колегами по роботі, працювати, зателефонувати своїм близьким - це критична інфраструктура і ми в першу чергу допомагаємо і військовим, і "Пунктам незламності".

Згодом подібні куточки, де можна зігрітися й зарядитися, стали з'являтися скрізь - у школах і магазинах, на вокзалах і просто на вулиці. В режимі нон-стоп навіть в умовах відключення світла стали працювати коворкінги - по суті "Пункти бізнес-незламності".

Роман Хміль - співзасновник креативного кварталу:

Тепло - в бізнес-центрах, які ми орендуємо, Газові незалежні котельні, тому тут ми залежимо від газу і вони гарантують, що тепло буде, це питання якраз легше. Можна приходити з дітьми. Ми pets-friendly, можна приходити з домашніми тваринами,.

Зарядити телефон, скористатися Інтернетом, а ще - перевдягнути немовля, пограти в ігри, подивитися телевізор… Це вже - не Пункт, а ціле містечко Незламності в одному з торговельних центрів Києва. Тут одночасно може перебувати більш як півтори тисячі людей! Коли в районі вимикають світло, цей простір живлять 7 великих генераторів.

Андрій Федоров - генеральний CEO компанії:

Навіть якщо щось станеться, люди точно не будуть відрізані від держави, вони будуть розуміти, що коїться. Ми розуміємо, що такі "Пункти незламності" мають виконувати декілька функцій і попрацювати, і понавчатися також. Ми для цього зробили зонування в цій центральній частині - по суті ми виділили частину для роботи, для навчання з комфортною посадкою для того, щоб людина могла покласти ноутбук, свої речі, гаджети і т.д.

Дмитро Ратніков - голова Деснянської районної державної адміністрації:

Ті бізнесмени чи представники інших структур, які тут приходять подивитися як тут все працює, вони вже беруться за приклад і намагаються слідкувати цьому прикладу і відкривати подібні пункти у себе. За "Пуктами незламності" є майбутнє.

Микола Акіжанов - комендант "Юрти незламності":

Это настоящая казахская юрта, жилье кочевников. Она собирается, разбирается буквально за 2,5 часа.

Якщо вже є містечка незламності, чому б не облаштувати Юрту незламності? Представники казахської діаспори теж долучилися до загальнодержавного тренду. Юрти, для бажаючих зарядити гаджет і посидіти в Інтернеті, вже є у Києві, Харкові, Львові… Комендант-наглядач юрти у Бучі каже - люди заходять сюди, наче в музей.

Микола Акіжанов - комендант "Юрти незламності":

Вход в юрту как правило, с южной стороны, с левой стороны женщины, с правой мужчины. Юрта сделана из дерева, ребер, они гнутся, верх делается, вот это место силы, верх делается из березы, сама юрта обволакивается войлоком, это из овечей шерсти, кошма называется. Она не пропускает холод, зимой выдерживает ну -10 градусов, а летом здесь не жарко.

Якщо вдалося зачепити користувача - твій товар неодмінно матиме успіх на ринку. Одне з головних правил маркетингу. Та на відміну від моди, яка аж надто швидкоплинна, незламність стала більше ніж успішним трендом - зауважує маркетолог Анастасія Кутузова. Це частина нашого спільного спротиву агресору.

Анастасія Кутузова – маркетолог:

Це соціокультурне явище. Це те, що важливо для суспільства в певному моменті за певних умов. Я не знаю, хто вигадав в Офісі Президента таке словосполучення як "Пункт незламності", але воно дуже влучне. Починають долучатися різні бренди, в нашому випадку ще й різні посольства інших країн - це означає, що тренд вже дійшов такого навіть піку.

Що більше підлості з боку ворога - то більше єдності та згуртованості в українців. Та й хіба можна нас зламати, якщо навіть у ліфтах ми створюємо "Пункти незламності"? Аби під час аварійної зупинки людям у кабіні не було страшно та сумно.