ЗСУ знищили 25 танків (відео) [ Редагувати ]
Українські військові продовжують знищувати техніку окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За дві доби ЗСУ позбавили окупантів 25 танків.
25 танків за дві останніх доби втратили російські окупанти. Конкретно цей - знищили воїни 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.
Крім того, як зазначають в Генштабі ЗСУ, протягом двох діб, ліквідовано близько 1900 загарбників.
Вчора зафіксовано своєрідний рекорд - 1030 осіб.
по темі
За минулу добу сили ЗСУ ліквідували ще 1030 окупантів
У вівторок, 7 лютого, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо російського вторгнення
На півдні українські військові ліквідували два ворожі катери з диверсійно-розвідувальними групами при спробі облаштування спостережних постів
На сході Україні відразу на декількох напрямках тривають запеклі бої. Окупанти намагаються повністю захопити Донецьку та Луганську області
У суботу, 4 лютого, Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивне відео обміну полоненими