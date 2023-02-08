Президент США Джо Байден у ніч на 8 лютого по Києву звернувся до Конгресу США зі щорічним посланням про стан справ у країні.

Частину свого 73-хвилинного виступу американський лідер присвятив двопартійній системі США. За його словами, за два роки у Білому домі він підписав понад 300 документів, розроблених і демократами, і республіканцями. Серед них - закон про визнання одностатевих шлюбів у США на федеральному рівні та військова допомога Україні.

Джо Байден заявив, що готовий одночасно і до конкуренції, і співпраці з Китаєм.

Не помиляйтеся: як ми ясно дали зрозуміти минулого тижня, якщо Китай загрожує нашому суверенітету, ми діятимемо, щоб захистити нашу країну. І ми це зробили.

Минулого тижня 4 лютого американські військові збили китайський аеростат, який, за версією Пентагону, збирав розвідувальні дані, а за версією Пекіна - метеорологічні дані.

На завершення своєї промови Джо Байден нагадав, що торік виступав з таким самим посланням Конгресу "лише через кілька днів після того, як володимир путін розв'язав нелюдську війну проти України".

Смертоносний напад, що викликає в пам'яті образи смерті та руйнувань у Європі в роки Другої світової війни. Вторгнення путіна стало випробуванням на століття. Випробуванням для Америки. Випробуванням для всього світу.

Байден зазначив, що американська влада виступила проти агресії Путіна та підтримала Україну. Під час виступу він звернувся до посла України в США Оксани Маркарової, яка перебувала у залі.

Ми об'єднали НАТО та створили глобальну коаліцію. Ми протистоїмо агресії Путіна. Ми стоїмо з українським народом. І сьогодні із нами знову посол України у Сполучених Штатах. Вона не лише уособлює свою країну, а й мужність свого народу. Пані посол, Америка єдина у підтримці вашої країни. Ми будемо стояти з вами стільки, скільки буде потрібно.

Під час свого виступу Байден жодного разу не згадав росію, при цьому він використовував такі оборони як "путінська війна", "вторгнення путіна" та "агресія Путіна". Загалом Байден назвав прізвище президента рф чотири рази.

Нагадаємо, на днях Байден пояснив своє небажання відправити Україні винищувачі F-16.