Через залпи артилерії на одній з вулиць міста впало дерево та привалило перехожого.

Російські окупанти вночі обстріляли Херсон і пошкодили приміщення залізничного вокзалу. А близько полудня із артилерії загарбники гатили по мікрорайону "Острів" - поцілили у багатоповерхівку. В обласній військовій адміністрації повідомили, що постраждала літня жінка, їй надають допомогу. Напередодні ж окупанти відкривали вогонь 54 рази. Били з реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків і атакували безпілотниками.

Ці небезпечні феєрверки - заборонені фосфорні снаряди. Вже не вперше ними російські військові обстрілюють Херсон.

Ракети окупантів знову цілять по житлових кварталах міста. Цього разу ворожий снаряд влучив у пʼятиповерхівку. На останньому поверсі виникла пожежа - одна квартира вигоріла вщент, проте минуклося без жертв.

Цей будинок у Дніпровському районі обласного центру - чергова мішень російської артилерії. Пошкоджений дах, стіни, вибиті вікна та двері - це наслідки влучання ворожого снаряда.

В оселі був дідусь із 5-річним онуком. Під час обстрілу вони готували їжу в кухні, що в іншій частині будинку. Це їх і врятувало.

Через залпи артилерії на одній з вулиць міста впало дерево та привалило перехожого. Від травм літній чоловік загинув на місці. Вчетверте загарбники завдали удару і по дитячому центру реабілітації. Заклад, де донедавна навчали та виховували дітей з особливими освітніми потребами, росіяни майже знищили.

Знову під атакою Бериславський район. Снаряди влучили у приміщення фермерського господарства. Пошкоджено покрівлю, стіни та вибито вікна. Загинуло багато свійських тварин.

Неспокійно і в Каховці. Окупанти обстріляли житловий сектор міста - пошкоджено багатоповерхівку. Минулої доби під ворожим вогнем опинилися 22 населених пункти області. За фактами воєнних злочинів російської армії поліція відкрила 36 кримінальних проваджень.

За інформацією відділу комунікації ГУ НПУ в Херсонській області:

На звільнених територіях триває фіксація фактів мародерства, вчинених військовими рф. З тимчасово окупованого Скадовського району в поліцію надходять повідомлення, що російські військові відбирають у місцевого населення мото та автотранспорт. У період окупації Херсона з території медичної установи військовослужбовці рф викрали п'ять службових легкових автомобілів.

За інформацією Генштабу, на тимчасово окупованій території Херсонщини загарбники продовжують проводити фільтраційні заходи.