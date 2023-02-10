На вихідні, 11-12 лютого, в Україні очікується сніг, вітер та ожеледиця. Але морози спадуть і на термометрах з'являться цифри зі знаком "плюс".

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

"Вихідними погода в Україні зміниться. До нас йдуть атмосферні фронти, які принесуть сніг та мокрий сніг. Завтра на півдні та південному сході опади якісь серйозні малоймовірні", - розповіла вона.

Синоптик попередила, що при проходженні фронтів вітер може посилюватися, на дорогах ожеледиця. За словами Діденко, нарешті відступлять морози.

"Вночі ще буде холодно, особливо найближчої, до -7-14 градусів, проте вже в ніч на неділю цілком пристойні -2-7 градусів. А вдень в Україні взагалі очікується від 3 морозу до 2 тепла", - додала вона.

У столиці погода також зміниться.

"Періодично сніг, потім мокрий сніг, вдень у неділю фронт поскаче далі, опади припиняться. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, часом рвучкий", - розповіла синоптик.

Вона додала, що в столиці також варто очікувати потепління.

"Вночі ще підморозить, а в денні години - відлига, навіть "плюси" невеличкі", - додала Діденко.