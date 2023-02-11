Зеленський ввів до складу РНБО Малюка та Клименка [ Редагувати ]
У суботу, 11 лютого, до складу РНБО України увійшли голова Служби безпеки України Василь Малюк та голова Національної поліції України Ігор Клименко. Про це свідчить указ президента України Володимира Зеленського.
Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Клименка Ігоря Володимировича - міністра внутрішніх справ України.
Також було припинено членство у складі Ради національної безпеки і оборони України Дениса Монастирського. Він загинув у авіакатастрофі у Броварах.
У складі РНБО України було затверджено Малюка Василя Васильовича - голову Служби безпеки України.
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