У місті Жовква Львівського району Audi Q5 в'їхала у стіну будинку, загинув 28-річний водій та троє його пасажирок. Про це повідомила поліція Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 12 лютого о 00:45 на вулиці Равській у місті Жовква, Львівського району.

Водій автомобіля «Audi Q5», 28-річний мешканець Самбірського району, не впорався з керуванням транспортним засобом. Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся спочатку з огорожею, а потім - в’їхав у стіну будинку. Внаслідок ДТП водій автомобіля та троє його пасажирок, усі мешканки Львівщини, від отриманих травм померли на місці події. Особисті дані загиблих уточнюються.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.