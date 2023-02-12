Унікальна весільна церемонія. У столиці одружилися одразу п'ять пар молодят. Хто вони? І чому наважилися на масове весілля? Яна Танчак розкаже.

Схвильовані наречені, гості та організатори. До початку весільної церемонії лічені хвилини. В Олени останні приготування.

Олена, наречена:

Трішки хвилювання є. Як звичайно, я думаю, у кожної нареченої.

За своєю коханою пильно спостерігає наречений Юрій. Вони знайомі вже 20 років. В кожного по троє дітей. Але життя звело їх разом лише зараз. І закохані вирішили більше не гаяти часу.

Юрій, наречений:

Наважилися через те, що життя іде, його не зупиниш і нічого нам не заважало це зробити. Все буде в нас чудово, ми переможемо і будемо жити далі щасливо.

Поруч готується інша пара закоханих - Аліна та Сергій.

Аліна, наречена:

В нас така класна історія знайомства, нас познайомив общий друг. Ми з початку друг дружке сказали, що ми не будемо разом, що ми не будемо зустрічатись. Але потім ми зрозуміли, що всьо, це на все життя, ми вирішили чого знаєте оце чекати - тим більш через те, що зараз проісходіт треба жити кожнем днем та приймати свої рішення вже швидше і не тягнути.

Всі наречені нацгвардійці - в парадній формі, їхні другі половинки - у вишуканих весільних сукнях. Одразу шлюб беруть п'ять пар.

Чи готові ви сьогодні офіційно стати дружиною Юрія? - Так.

Церемонія виїзна - розпис проводять у найбільшому торгово-розважальному центрі столиці. Гості не лише рідні та друзі, а й відвідувачі закладу.

Для кожної пари молодят пісенний подарунок - виступають українські зірки.

Я бачив сталь і як падає небо, я бачив те, чого нікому не треба...

Діброва, співак:

Ці люди зараз номер один, хлопці, які боронять нашу землю - вони номер один. Сьогодні випало за честь у такий непростий зовсім час в країні бути малесенькою частинкою створення нової сім'ї.

Roxolana, співачка:

Складні часи, але немає поганого часу для кохання, для сім'ї. Я думаю, що це дуже-дуже влучно. І це дуже класний приклад для інших людей, які сьогодні прийшли подивитися. Якщо військові створюють родини, значить немає сумнівів.

Організатори цієї весільної церемонії розповідають - хотіли створити справжнє свято для захисників напередодні Дня Закоханих. Організували все - вбрання, каблучки, квіти, подарунки, навіть відпочинок в Карпатах.

Аліна Білошкурська, представниця ТРЦ:

Ми всі звичайно чекаємо на надзвичайне свято. Яке для нас буде наша перемога. Але ми всі розуміємо, що з коханням в серцях, з надією, яка живе в кожного з нас, ми крокуємо до перемоги ще швидше. Тому це свято було покликано показати, що любов вона переможе все і що любов і палкі серця наших військовослужбовців заслуговують на увагу, ми хотіли їх поздоровити, привітати.

Самі ж молодята у захваті від такого незвичного весілля.

Як вам ваше весілля? - Чарівне. Я вважаю, що краще бути і не могло.

Від початку повномасштабного вторгнення військовослужбовці розписувалися і на полі бою, і у військових частинах, і онлайн.

Олександр Чорний, начальник служби управління по роботі з особовим складом департаменту персоналу Гу Нацгвардії України:

Я знаю, що багато військовослужбовців одружувалися і майже у всіх військових частинах в нас є така практика розпису командира частини, життя триває, не зважаючи на війну наші військові молоді заводять сім'ї, закохуються, одружуються.

Така масова весільна церемонія відбувається вперше. Вже після розпису п'ять пар разом танцюють свій перший весільний танок.

Молодят урочисто вітає хор Національної гвардії України.