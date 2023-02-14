Танкова коаліція. Вісім країн готові надати нам бойові танки "Леопарди" та "Челенджери". Про це заявив Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін на Рамштайні -9, що проходить сьогодні у Брюсселі. У консорціумі країн - Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія і Нідерланди. Мова - про сотні панцирників.

І "Леопарди" вже готуються до бою. Українські військові розпочали тренування у Польщі. Іноземні інструктори навчають наших танкістів за спеціальною програмою. Тренінги - щодня по 12 годин. Чи підкрюються німецькі "звірі" українським бійцям? Дивімося.

Навчання українських військових проходять на базі 10-ї танкової кавалерійської бригади в містечку Свентошув. Саме тут розташований один із трьох європейських навчальних центрів "Леопард". Два інші - знаходяться у Швейцарії та Німеччині. Однак саме на полігонах цього невеликого містечка в Нижній Селезії останнім часом відбуваються одні з наймасштабніших навчань НАТО.

Тактика наступальних операцій. Ведення бою. Вогнева підтримка піхоти. Відпрацьовані навички керування німецькими бойовими машинами на полігоні Свєнтушова демонстрували українські танкісти. Один із них майор 4-ї танкової бригади Збройних Сил України - Вадим Ходак. На навчання до Польщі прибув прямо зі Східної лінії фронту, воював на Луганському та Донецькому напрямках.

Вадим Ходак, майор 4-ї танкової бригади ЗСУ:

Мої солдати мають бойовий досвід. Вони не прийшли із вулиці. Вони вже якийсь час воюють на наших танках. І тому вивчати ось такий танк їм набагато легше.

Як проходять навчання на полігоні, проінспектували Президент Польщі та Міністр Оборони Республіки. За спільним солдатським обідом українські танкісти розповіли про ситуацію на передовій та жорстких боях, які ніни ведуться в Україні.

Анджей Дуда, президент Польщі:

Українські солдати, дуже досвідчені танкісти. Вони приїхали сюди прямо з фронту. Це солдати, котрі були на фронті кілька днів тому і воювали. А тепер вони тут. Ви тільки подивіться на їхні обличчя. Ви можете побачити, що це люди, котрі пережили жахливі речі.

Перша група українських військових, це більше сотні людей, розпочала навчання ще тиждень тому. Тренування тривають понад 12 годин на день.

Наталя Малишко, журналіст:

Для українських екіпажів у Свентошуві польські інструктори розробили спеціальну програму. Буквально за місяць українські танкісти мають опанувати всі премудрості управління "Леопардом". Навчання відбуваються у посиленому режимі. Адже українські реалії та ескалація по всій лінії фронту - не терпить зволікання.

Основи управління "Леопардом" спочатку відпрацьовують у навчальному центрі на тренажерах-симуляторах. Одночасно навчання може проходити 14 екіпажів по 4 особи. Танкісти практикуються на трьох різних моделях: старішій версії "Леопард-2А4", новій 2А5 та модернізованому польському "Леопарді".

Мацей Банашинський, командир 10-ї Бригади бронетанкової кавалерії:

Наразі ми проводимо п'ять курсів у Навчальному центрі "Леопард". Один із курсів призначений для екіпажів танків, тобто для навідника та командира. Другий курс призначений для водіїв танків "Леопард" 2А4, 2А5 та 2PL. Також ми проводимо спеціальні курси для механіків з броні, шасі та додаткового обладнання, яке йде з танками Leopard.

Кшиштоф Серадзкі, інструктор війська польського:

Цих українських солдатів порівняно з польськими солдатами немає необхідності мотивувати. Швидше ми повинні уповільнювати їх, щоб вони тренувалися поступово.

Український майор Ходак зі своєю танковою бригадою на німецьких Леопадрах готовий хоч із польського полігону стартувати прямо на фронт. Розповідає, таких маневрених та технічно оснащених танків нині дуже не вистачає українській армії.

Вадим Ходак, майор 4-ї танкової бригади ЗСУ:

На даний момент нам бракує бронетехніки. І я сподіваюся, коли ми перейдемо з цією бронетехнікою на передову - вона врятує дуже багато життів наших солдатів та наблизить нас до перемоги.

Польща перша пообіцяла надіслати Україні 14 "Леопардів". Слідом за нею політичне рішення ухвалила і Німеччина, розв'язавши таким чином руки союзникам для постачання танків. За приблизними підрахунками, Україна має отримати вид 150 до 300 танків у першій хвилі поставок. Це і американські "Абрамси", і британські "Челенджери" та французькі – "Леклерки". Питання лише в тому, коли саме ця танкова армада опиниться в авангарді наступу української армії.