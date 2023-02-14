Росія від звинувачень у підготовці державного перевороту в Молдові відхрестилася.

Загроза державного перевороту. Молдова звинувачує росію у плануванні заколоту. Диверсанти, заявила президентка країни Майя Санду, мали заїхати до Молдови з Сербії під виглядом футбольних фанатів, а далі - дестабілізувати ситуацію в країні.

Москва від цих звинувачень відхрестилася. А Бєлград у свою чергу - вимагає доказів. Ольга Жидецька продовжить тему.

Іноземні диверсанти, захоплення адмін-будівель та цивільних заручників - усе під виглядом акцій протесту проросійської опозиції. Такі деталі кремлівської спецоперації для здійснення військового перевороту в Молдові оприлюднила президентка країни Майя Санду.

Майя Санду, Президент Молдови:

Метою цих дій є повалення конституційного ладу, зміна законної влади в Кишиневі на незаконну, що поставило б нашу країну на службі росії, щоб зупинити процес європейської інтеграції, а також для того, щоб Молдова могла бути використана росією у її війні проти України.

У підготовці провокацій президентка також звинуватила близьку до Кремля партію ШОР та одіозного олігарха Володимира Плахотнюка. Тривожні новини з`явилися на тлі зміни уряду країни - минулого тижня у відставку пішов кабінет міністрів.

На місце прем'єра Санду подала кандидатуру голови Ради безпеки - Доріна Речана. Він має сформувати новий склад уряду упродовж двох тижнів.

Дорін Речан, секретар кандидат на посаду прем'єр-міністра, голова Радбезу Молдови:

З часів Другої світової війни ми піддаємося найвищому ризику провокацій. Отже, нам потрібно консолідувати сектор безпеки таким чином, щоб усі люди почувалися в безпеці. Домінантною програми нашого уряду є європейська інтеграція.

Інформацією про підготовку перевороту з молдавською стороною поділилися українські спецслужби. Про це Володимир Зеленський говорив під час Європейського турне. Секретар РНБО додав деталей - у спецоперації планували задіяти кадирівців.

Олексій Данилов, секретар РНБО України:

Вони на сьогоднішній день працюють спасателями в турції. Вот. Я хочу сказати, що дуже уважно ми відслідковуємо цю ситуцію, щоби ці спасателі не опинилися в Кишеньові. Росія дуже хоче, щоби там ще раз запалало, за допомогою саме росії.

У ЄС занепокоєні таким сценарієм. І тим, що Молдова, за словами голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, перебуває під величезним тиском Москви. Не сумніваються у причетності Кремля до спроб дестабілізувати ситуцію в Молдові і у США.

Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США:

Це цілком вписується в лінію поведінки Росії. І ми повністю підтримуємо молдавський уряд і молдавський народ. Я не бачив незалежного підтвердження, але ми анітрохи не сумніваємося у спроможності і бажанні росіян і пана Путіна спробувати зробити це, це абсолютно сторінка з його п'єса.

Росія від звинувачень у підготовці державного перевороту в Молдові відхрестилася. Однак у москві не приховують зневажливого та ворожого ставлення до євро-орієнтованого молдовського керівництва. Мовляв, це Захід намагається перетворити країну на анти-росію.

Сергій Лавров, міністр закордонних справ росії:

На эту роль приглядывают Молдову. Прежде всего, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими, во главе страны президента, которая рвется, ну просто сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство. Она готова обьединяться с Румынией, и вообще готова практически на все.

Тим часом у Молдові питання безпеки виходить на перший план. У країні також чи не вперше за 30 років усерйоз узялися за непідконтрольне Кишиневу Придністров`я.

Парламент ухвалив закон щодо протидії сепаратизму. Українська влада ж обіцяє і надалі ділитися інформацією з молдовськими колегами.

Адже для України поразка демократичної влади у Кишиневі означатиме появу ще однієї загрози на своїх кордонах.